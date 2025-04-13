В Латвии издана первая книга на легком языке, написанная искусственным интеллектом

Латвийская библиотека для слепых издала книгу "Маленькие истории" - первую в Латвии книгу на легком языке, написанную искусственным интеллектом в сотрудничестве с человеком, сообщили агентству LETA в библиотеке.
"Маленькие истории" состоят из трех оригинальных рассказов, созданных искусственным интеллектом Gvido с учетом принципов легкого языка. Искусственный интеллект также разработал визуальный образ книги.
Рассказанные истории посвящены храбрости, дружбе и вере в себя, отметила руководитель отдела Брайля и адаптированной печати библиотеки Гунта Бите, участвовавшая в создании книги.
Книга предназначена для детей и подростков, которым трудно читать или воспринимать сложный язык, "а также для всех, кто хочет насладиться искренними и простыми историями с глубоким смыслом".
Презентация книги состоится на следующей неделе - 16 апреля в 14:00 в читальном зале Латвийской библиотеки для слепых. В интерактивной беседе с ведущим мероприятия и слушателями также примет участие автор книги - искусственный интеллект Gvido.
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