Легкий латышский язык - как это работает на практике?

Другие общественные инициативы для освоения легкого языка

Легкий язык доступен и для латышской диаспоры. Так, например, Всемирная ассоциация свободных латышей (PBLA), представляющая латвийские организации за рубежом с целью защиты свободы Латвии, поддержания латышской диаспоры заграницей и содействия единству латышского народа в мире, в рамках легкого языка в 2009-2010 годах издала облегченный учебник для детей, учебные материалы Roku rokā Latvijā ("Рука об руку в Латвии") и легкую и понятную грамматику латышского языка.

В свою очередь ресурсный центр для людей с психосоциальными нарушениями Zelda в 2016 году проводил обучение для представителей услуги текстов на легком языке. А Государственный центр содержания образования (VISC) запустил масштабный, направленный на образование проект "Компетентный подход к содержанию обучения" или как он более известен - Skola2030.

Главная цель проекта состоит в том, чтобы разработать и последовательно внедрить в Латвии такое содержание общего образования и подход к обучению в возрасте от дошкольных лет до средней школы, в результате которого школьники получат необходимые для жизни знания, навыки и отношения. В качестве временных рамок подведения итогов данной затеи обозначен, как следует из названия, 2030 год.

Skola2030 уже разработала специальный учебник и методическое пособие для интегрированного освоения учебного содержания для учащихся с тяжелыми нарушениями умственного развития по таким школьным предметам как математика, латышский язык, природоведение и социальные знания. Учебник и методическое пособие рассчитаны на детей с 1-го по 9-ый класс.

Начатое развитие легкого латышского языка необходимо продолжать как для инклюзивности общества, так и для поднятия общего уровня владения государственным языком в Латвии.

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