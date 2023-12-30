Легкий латышский язык - как это работает на практике?

Легкий латышский язык, о котором RUS TVNET подробно рассказывал здесь, - это не только теоретическое понятие. Пусть и медленными шагами, но в Латвии и практически работают над тем, чтобы облегчить возможность понимать государственный язык.
В первую очередь целевая аудитория легкого языка - это, конечно, люди после инсульта, с особенностями умственного характера, отклонениями в развитии или просто в возрасте, однако дополнительными бенефициарами развития легкого языка могут стать и местные русскоязычные, не справляющиеся с изучением государственного языка на высоком уровне, а также зарубежные студенты, прибывающие в Латвию на несколько лет в целях получения высшего образования.
В Латвии уже есть реальные примеры применения легкого языка на практике со стороны разных организаций и сообществ. Рассказываем!
Легкий язык для исследования природы Латвии
Больше всего поработало над легким языком акционерное общество Latvijas valsts meži, которое управляет коммерчески используемыми лесами по всей Латвии. Чтобы рассказать о возможностях отдыха целевой аудитории легкого языка на туристических объектах латвийских государственных лесов, компания Latvijas valsts meži в сотрудничестве с Центром прикладного языкознания Латвийского университета создала версию веб-сайта Mammadaba.lv на легком языке. Здесь на легком языке расписано о 12 туристических объектах - коротко и ясно, по одному предложению в строчку.
Так, например, на легком латышском языке можно прочесть основную информацию о крупнейшей коллекции деревьев и кустарников в восточной части Латвии - арборетуме в Калснаве или широко известном природном парке Тервете. И знали ли вы, что в Латвии есть сушилка для шишек? Для нее тоже отдельно создан текст на легком языке! Эта открытая в 1895 году старейшая сушилка для шишек находится в населенном пункте Вийциемсе Валкского края.
Большой вклад со стороны Латвийского общества незрячих
Свой вклад в продвижение легкого языка внесла и Латвийская библиотека для незрячих, расположенная в рижском районе Югла. Помимо материалов и книг на легком языке, Латвийская библиотека для незрячих выпускает аудиокниги, издательства в увеличенном шрифте и литературу, написанную шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими - Прим.ред.).
У Латвийской библиотеки для незрячих есть отдельная интернет страница, посвященная изданиям на легком языке. На этой вкладке есть работы на легком языке таких авторов как Гунта Бите (например, Glezna ("Картина") или Elza pie jūras ("Элза у моря") и Рудольф Блауманис (к примеру, Velniņi ("Чертики")).
Некоторые проекты на легком языке Латвийская библиотека для незрячих написала самостоятельно - например, латышскую народную сказку Eža kažociņš и все творчество Гунты Бите, а некоторые материалы выпустила в соавторстве с Агентством легкого языка (например, новеллы Рудольфа Блауманиса).
Помимо сказок и рассказов Латвийская библиотека для незрячих издала несколько буклетов, посвященных пенсиям в Латвии, деньгам и инструкции для быстрого реагирования в кризисной ситуации. Также Латвийская библиотека для незрячих оставила ссылки на видео из YouTube, посвященных легкому языку, и на электронную библиотеку с каталогом литературы на легком языке. Со всеми материалами и книгами на легком языке, которые издала библиотека для незрячих, можно ознакомиться здесь.
И даже в религии
Религиозные люди, нуждающиеся в легком языке, тоже не обделены. Зарегистрированная в Латвии негосударственная межконфессиональная организация "Латвийское библейское сообщество" (Latvijas Bībeles biedrība) входит в международное "Объединенное библейское общество", которое состоит из 146 подобных обществ из 240 стран по всему миру. "Латвийское библейское сообщество" распространяет, переводит и издает все виды Библии в разных вариациях. В 2005 году организация издала книгу Evaņģēlija stāsti vieglajā valodā (в переводе - "Рассказы Евангелие на легком языке"). Это отличная находка для верующих христиан, желающих выучить легкий латышский язык через религию.
Политика на легком языке
Также в Латвии развивается идея предвыборных буклетов на политические программы. Еще в 2001 году выходил предвыборный материал на легком языке Vai tu zini, kā vēlēt ("А ты знаешь, как выбирать?"). В 2021 году "Агентство легкого языка" в сотрудничестве с Госканцелярией разработало рекомендации по легкому языку. В том же 2021 году впервые был составлен серьезный информативный буклет в преддверии выборов в региональные самоуправления по всей Латвии на легком языке.
Другие общественные инициативы для освоения легкого языка
Легкий язык доступен и для латышской диаспоры. Так, например, Всемирная ассоциация свободных латышей (PBLA), представляющая латвийские организации за рубежом с целью защиты свободы Латвии, поддержания латышской диаспоры заграницей и содействия единству латышского народа в мире, в рамках легкого языка в 2009-2010 годах издала облегченный учебник для детей, учебные материалы Roku rokā Latvijā ("Рука об руку в Латвии") и легкую и понятную грамматику латышского языка.
В свою очередь ресурсный центр для людей с психосоциальными нарушениями Zelda в 2016 году проводил обучение для представителей услуги текстов на легком языке. А Государственный центр содержания образования (VISC) запустил масштабный, направленный на образование проект "Компетентный подход к содержанию обучения" или как он более известен - Skola2030.
Главная цель проекта состоит в том, чтобы разработать и последовательно внедрить в Латвии такое содержание общего образования и подход к обучению в возрасте от дошкольных лет до средней школы, в результате которого школьники получат необходимые для жизни знания, навыки и отношения. В качестве временных рамок подведения итогов данной затеи обозначен, как следует из названия, 2030 год.
Skola2030 уже разработала специальный учебник и методическое пособие для интегрированного освоения учебного содержания для учащихся с тяжелыми нарушениями умственного развития по таким школьным предметам как математика, латышский язык, природоведение и социальные знания. Учебник и методическое пособие рассчитаны на детей с 1-го по 9-ый класс.
Начатое развитие легкого латышского языка необходимо продолжать как для инклюзивности общества, так и для поднятия общего уровня владения государственным языком в Латвии.
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