Правда ли, что общественные СМИ игнорируют Шлесерса?

Скорее неправда - утверждение содержит долю правды, но не учитывает соответствующие факты и/или контекст, что делает утверждение вводящим в заблуждение.

В интернет-передаче Titava laboratorija Шлесерс сказал:

"Перед прошлыми выборами мне не дали возможности высказаться на Латвийском телевидении, Латвийское радио проигнорировало".

На Латвийском радио на латышском и русском языках Шлесерс перед выборами в Сейм 2022 года говорил по меньшей мере трижды. На Латвийском телевидении - в дебатах, дискуссиях и новостных сюжетах - пять раз.

Шлесерс продолжил:

"Если ты возьмешь и посчитаешь мои выступления на Латвийском телевидении и радио, меня приглашают очень редко. Очень редко по сравнению с представителями других партий.

Латвийские общественные СМИ (LSM) сообщили Re:Check, что с прошлых выборов в Сейм в октябре 2022 года Шлесерса на Латвийское радио и Латвийское телевидение в целом приглашали 94 раза.

"Я помню, Бришкенс уже 12 раз был приглашен, меня впервые пригласили после этого - 12 против одного".

Шлесерс в телефонном разговоре с Re:Check пояснил, что речь идет о времени, когда они с Бришкенсом были в оппозиции Сейма. Архив Латвийского радио и Replay свидетельствует, что с момента выборов 1 октября 2020 года до того, как Бришкенс стал министром сообщения, Шлесерс в общественных СМИ был по меньшей мере 23 раза, а Бришкенс - 31. Поэтому разница действительно была, но не настолько большая, как указал Шлесерс. Неправда и то, что его пригласили только после того, как Бришкенс выступил 12 раз.

Политик ответил Re:Check, что высказался образно: "Я могу сказать один к 100. Это было сказано образно, исходя из того, что меня приглашали очень редко. Шлесерс также признал, что не вел мониторинг, и предложил Re:Check посчитать самим.

Вывод: Утверждение, что политика Бришкенса в общественные СМИ приглашали 12 раз, тогда как Шлесерса - всего один, не соответствует фактам.