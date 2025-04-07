Липину интересно Сайт, который совсем не рекламирует Айнара Шлесерса

Недавно в комментариях сразу к нескольким статьям RUS TVNET стала появляться реклама сайта, обещающего помочь определиться - за кого голосовать на выборах в Рижскую думу. Любопытство к этим комментариям вылилось в небольшое расследование, а расследование - в поучительную историю, особенно важную в предвыборный период.
Первое, что предлагает сайт - это пройти тест, который поможет определиться со своим фаворитом на грядущих столичных выборах.
И тут же вопрос - почему рядом с именем Ратниекса находится фотография Кирсиса?