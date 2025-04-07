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Липину интересно Сайт, который совсем не рекламирует Айнара Шлесерса

Айнарс Шлесерс в интернете
Айнарс Шлесерс в интернете Фото: TVNET kolāža

Недавно в комментариях сразу к нескольким статьям RUS TVNET стала появляться реклама сайта, обещающего помочь определиться - за кого голосовать на выборах в Рижскую думу. Любопытство к этим комментариям вылилось в небольшое расследование, а расследование - в поучительную историю, особенно важную в предвыборный период.

Первое, что предлагает сайт - это пройти тест, который поможет определиться со своим фаворитом на грядущих столичных выборах.

И тут же вопрос - почему рядом с именем Ратниекса находится фотография Кирсиса?

Результат теста - Эдвард Ратниекс. На фотографии - Вилнис Кирсис
Результат теста - Эдвард Ратниекс. На фотографии - Вилнис Кирсис Фото: Скриншот RUS TVNET
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