Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник, 15 апреля, гневно отреагировал на призыв Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Кайи Каллас к лидерам ЕС не посещать парад 9 мая и другие мероприятия в Москве.
Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, неоднократно обещал посетить военный парад в Москве 9 мая, посвященный 80-летию разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне.
Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 14 апреля, сказала журналистам, что "государства-члены также обсудили и дали ясно понять, что любое участие в парадах или празднованиях в Москве 9 мая не будет воспринято Европой легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе".
"Мы ясно дали понять, что не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве", - сказала Каллас. Она также призвала страны-участницы направить своих представителей в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной.
"Я поеду в Москву 9 мая", - заявил Фицо.
"Госпожа Каллас, я хотел бы проинформировать вас, что являюсь законным премьер-министром Словакии, суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда ехать или не ехать", - сказал он.
Премьер-министр Словакии добавил, что отправится в Москву, чтобы почтить память солдат Красной армии, освободивших его страну и других жертв нацизма.
Кремль использует ежегодные празднования Дня Победы, чтобы продемонстрировать свою храбрость на поле боя. В прошлом году во время мероприятий 9 мая российский диктатор Владимир Путин назвал российских солдат, воюющих в Украине, "героями".
Взгляды Фицо на войну России против Украины резко отличаются от взглядов других европейских лидеров. Вернувшись к власти в прошлом году, он прекратил военную помощь Словакии Украине, раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.
В отличие от многих западных политиков, Фицо не посещал Киев с тех пор, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину.
В Словакии проходили акции протеста против пророссийской позиции его правительства и его политики в других областях.
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