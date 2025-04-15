Кандидатам в ЕС дали понять, что не надо посещать парад в Москве

Странам-кандидатам на вступление в Евросоюз дали понять, что им не следует посещать парад в Москве 9 мая, заявила глава МИД Латвии. Информацию подтвердила глава дипломатической службы ЕС.
Странам-кандидатам на вступление в Евросоюз дали понять, что им не следует посещать военный парад в Москве 9 мая. Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в понедельник, 14 апреля, перед началом встречи глав МИД государств ЕС в Люксембурге.
"Вчера у нас уже был насыщенный вечер - ужин с западнобалканскими партнерами... Много дискуссий о ценностях, согласовании общей внешней политики и политики безопасности, включая санкции. Включая очень четкое указание от стран-членов ЕС кандидатам не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не будет соответствовать ценностям ЕС", - указала Браже.
Как передала корреспондентка DW, это же подтвердила и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции. "Мы четко дали понять кандидатам, что им не следует посещать парад в Москве 9 мая", - сказала Каллас.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в свою очередь сообщил, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига по согласованию с ним и Каей Каллас, приглашает министров на встречу во Львове 9 мая. "Считаю, что это отличная идея - показать, что Европа рядом, в Украине, а не на стороне (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина в Москве. Я также согласен с Каей Каллас, что присутствие в Москве любого представителя страны-члена или страны-кандидата было бы позором для этого государства", - подчеркнул он.
Посол РФ: Си Цзиньпин посетит парад в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву "на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне" 9 мая, сообщил 10 февраля посол России в Пекине Игорь Моргулов.
До этого Си приезжал в Москву в марте 2023 года на фоне угроз Путина применить ядерное оружие в войне против Украины, а на параде Победы в Москве он последний раз присутствовал в 2015 году.
В середине января японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на источники сообщила, что в нынешнем году в параде в Москве по случаю Дня Победы примут участие военные из Северной Кореи.
В 2022 году, на фоне полномасштабного российского военного вторжения в Украину, многие мировые лидеры отказались присутствовать на параде.
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