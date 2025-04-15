Кандидатам в ЕС дали понять, что не надо посещать парад в Москве

Странам-кандидатам на вступление в Евросоюз дали понять, что им не следует посещать военный парад в Москве 9 мая. Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в понедельник, 14 апреля, перед началом встречи глав МИД государств ЕС в Люксембурге.

"Вчера у нас уже был насыщенный вечер - ужин с западнобалканскими партнерами... Много дискуссий о ценностях, согласовании общей внешней политики и политики безопасности, включая санкции. Включая очень четкое указание от стран-членов ЕС кандидатам не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не будет соответствовать ценностям ЕС", - указала Браже.

Как передала корреспондентка DW, это же подтвердила и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции. "Мы четко дали понять кандидатам, что им не следует посещать парад в Москве 9 мая", - сказала Каллас.