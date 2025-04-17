Минблаг планирует изменения для второго пенсионного уровня

Аналогичные поправки о более гибком использовании пенсионного капитала второго уровня уже предлагались бюджетно-финансовой комиссии в 2022 году, но политики тогда не были готовы поддержать это предложение.

В Латвии работает 3-уровневая пенсионная система:

1-й пенсионный уровень (государственная обязательная схема нефондированных пенсий): она зависит непосредственно от уплаченного социального налога.

2-й пенсионный уровень (государственная схема фондированных пенсий). Часть от уплаченных соцвзносов (6% от брутто-зарплаты, с которой взимался соцналог) направляется в частные пенсионные фонды (обычно банковские). План выбирает сам будущий пенсионер. А банки эти накопления вкладывают в различные финансовые инструменты и приумножают. Впрочем, по мнению Минфина, делается это не очень эффективно.

3-й пенсионный уровень (частная добровольная пенсионная схема). По желанию можно часть зарплаты отчислять в частные пенсионные фонды, чтобы на старости лет получить прибавку к государственной пенсии.

Ранее сообщалось, что председатель правления инвестиционной компании Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Анжелика Добровольска в интервью агентству LETA выразила мнение, что правительство Латвии должно внедрить устойчивое решение, которое позволило бы в период падения фондового рынка отсрочить выплату капитала второго пенсионного уровня или обеспечить его поэтапную выплату из инвестиционного плана.

После этого Министерство финансов сообщило, что концептуально поддерживает возможность в кризисных ситуациях, например, при существенном падении финансовых рынков, ввести более гибкий механизм выплаты накоплений второго пенсионного уровня - в том числе с возможностью ее отсрочки или поэтапной выплаты.

В то же время министерство отмечает, что основополагающий принцип пенсионной системы Латвии заключается в связке первого и второго уровней - накопления из обоих уровней объединяются для формирования общей пенсии. Если будет отсрочена только выплата накоплений второго уровня, а пенсия первого уровня будет назначена, этот принцип нарушается.

Поэтому для оценки и реализации подобного предложения необходимо участие и позиция Министерства благосостояния как ответственного учреждения, поясняет Минфин.