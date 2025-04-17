Минблаг планирует изменения для второго пенсионного уровня

Министерство благосостояния планирует внести поправки в Закон о государственных пенсиях, которые позволят гражданам, являющимся участниками государственной накопительной пенсионной схемы, прекратить участие во втором уровне пенсионной системы за пять лет до наступления пенсионного возраста и добавить накопленный капитал к первому уровню.
Это позволит людям выбирать, что делать с капиталом, накопленным на втором пенсионном уровне, по мере приближения к выходу на пенсию, чтобы снизить риск потери денег из-за волатильности финансовых рынков.
Пенсионный доход состоит из пенсии по старости, в которую входит пенсионный капитал, накопленный в рамках первого и второго уровней. Накопительная часть пенсии составляет значительную часть пенсии по старости. В настоящее время накопления второго уровня инвестируются в финансовые рынки, и их стоимость может как увеличиваться, так и снижаться.
В министерстве отметили, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, а доход на пенсии был как можно выше.
Эти поправки позволят гражданам принять решение о переводе накоплений на первый уровень, что гарантирует, что капитал не будет уменьшаться, а может только увеличиваться. Это будет добровольный выбор - человек сам решит, когда ему это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет, говорится в сообщении министерства.
Предложение было подано в Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам). По нему будет принято решение, передавать ли его на голосование в Сейм.
Аналогичные поправки о более гибком использовании пенсионного капитала второго уровня уже предлагались бюджетно-финансовой комиссии в 2022 году, но политики тогда не были готовы поддержать это предложение.
В Латвии работает 3-уровневая пенсионная система:
- 1-й пенсионный уровень (государственная обязательная схема нефондированных пенсий): она зависит непосредственно от уплаченного социального налога.
- 2-й пенсионный уровень (государственная схема фондированных пенсий). Часть от уплаченных соцвзносов (6% от брутто-зарплаты, с которой взимался соцналог) направляется в частные пенсионные фонды (обычно банковские). План выбирает сам будущий пенсионер. А банки эти накопления вкладывают в различные финансовые инструменты и приумножают. Впрочем, по мнению Минфина, делается это не очень эффективно.
- 3-й пенсионный уровень (частная добровольная пенсионная схема). По желанию можно часть зарплаты отчислять в частные пенсионные фонды, чтобы на старости лет получить прибавку к государственной пенсии.
Ранее сообщалось, что председатель правления инвестиционной компании Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Анжелика Добровольска в интервью агентству LETA выразила мнение, что правительство Латвии должно внедрить устойчивое решение, которое позволило бы в период падения фондового рынка отсрочить выплату капитала второго пенсионного уровня или обеспечить его поэтапную выплату из инвестиционного плана.
После этого Министерство финансов сообщило, что концептуально поддерживает возможность в кризисных ситуациях, например, при существенном падении финансовых рынков, ввести более гибкий механизм выплаты накоплений второго пенсионного уровня - в том числе с возможностью ее отсрочки или поэтапной выплаты.
В то же время министерство отмечает, что основополагающий принцип пенсионной системы Латвии заключается в связке первого и второго уровней - накопления из обоих уровней объединяются для формирования общей пенсии. Если будет отсрочена только выплата накоплений второго уровня, а пенсия первого уровня будет назначена, этот принцип нарушается.
Поэтому для оценки и реализации подобного предложения необходимо участие и позиция Министерства благосостояния как ответственного учреждения, поясняет Минфин.
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