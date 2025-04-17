Объявлена ​​официальная причина смерти Мишель Трахтенберг

Трахтенберг умерла естественной смертью, доказательств преступления не обнаружено. В среду представитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка подтвердил CNN, что после вскрытия официальной причиной смерти были признаны осложнения, вызванные диабетом.

Читайте также Лица В возрасте 39 лет скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг была найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке недалеко от площади Колумбус-Серкл вскоре после 8 утра по местному времени. По данным источников в полиции ABC News, ее нашла мать.

Источник сообщил новостному агентству АВС, что недавно актрисе была проведена трансплантация печени и, возможно, возникли осложнения. Ей было 39 лет.

Мишель Трахтенберг 1985 года рождения стала знаменитой в начале 2000-х годов, когда снялась в телевизионном сериале "Баффи - истребительница вампиров". Кроме того, она известна по сериалу "Сплетница".

Она также снялась в таких фильмах, как "Евротрип" и "Папе снова 17".