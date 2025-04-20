Где в Риге отпраздновать Пасху?

В парке Узварас с 11:00 начнутся пасхальные обряды и народные игры вместе с фольклорным коллективом Skandinieki. В 12:00 начнётся пасхальное утро для самых маленьких - с Ричи Ру и его друзьями.

В том же парке можно будет услышать поэзию Иманта Зиедониса и Кнутса Скуйениека в исполнении Горана Горы, а в 14:00 группа Madara предложит синтез традиционной и современной музыки в стиле постфолк.

В 15:00 выступит группа Rahu the Fool, сочетающая народное звучание с элементами импровизации. А завершит программу в 16:00 коллектив Jauno Jāņu orķestris, исполняющий оригинальные песни Юриса Каукулиса на тексты народных песен.

В парке Узварас также будут установлены пасхальные качели и организованы творческие мастерские для семей и детей - роспись яиц, изготовление пасхальных символов и фигурок из природных материалов.

В 12:00 начнутся праздничные мероприятия во дворе Культурного центра Imanta. Здесь можно будет принять участие в познавательных активностях: мастер-классах по покраске и варке яиц, кузнечном деле, латышских народных играх, а также насладиться выступлением танцевального клуба Rīgas Danču klubs и концертом постфолк-группы Kaligo.

В Центре культуры и народного искусства Mazā Ģilde в 16:00 состоится пасхальный концерт "Пришествие света", в котором примут участие Илзе Озолиня, Марлена Кейне и Калвис Калниньш.

Ещё один концерт пройдёт сегодня в музее Рижский центр ар-нуво. Музыкальные композиции и пасхальные игры в исполнении музыканта и педагога Байбы Эргле порадуют как детей, так и взрослых.

В Домском соборе продолжатся концерты духовной музыки. В 15:00 состоится 20-минутный органный концерт Concerto Piccolo с участием органистки Иветы Пелше.

А в 19:00 состоится пасхальный концерт с участием смешанного хора Латвийской академии культуры Sōla.