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Три церкви, два календаря, одна Пасха: все, что вы не знали об этом празднике

Пасху в 2025 году отмечают все крупные конфессии христиан разом - православные, католики и протестанты
Пасху в 2025 году отмечают все крупные конфессии христиан разом - православные, католики и протестанты Фото: коллаж RUS TVNET/ChatGPT 4o DALL-E

Сегодня происходит редкое событие - и католики, и протестанты, и православные празднуют Пасху в один и тот же день. На первый взгляд это может показаться пустяком. Но всякий, кто хоть раз задавался вопросом, почему дата Пасхи в разных церквах не совпадает, непременно почувствует: за этим стоит нечто большее. Почему же самый священный день в христианстве по-прежнему не объединяет всех верующих? И что об этом празднике вы не знали до сих пор?

В мире Латвия - страна необыкновенно разнообразная. Согласно данным SKDS, четверть латвийцев - православные, около пятой части - лютеране, и столько же - католики; еще около 6% делят между собой христиане других конфессий (включая очень заметных в Латвии староверов). 

Таким образом, для двух третей населения Латвии главный религиозный праздник выпадает - впервые с 2017 года - на один и тот же день.

 

Почему это случается так редко? И почему между западными и восточными христианами до сих пор много споров? Ответ уводит нас в глубины древней астрономии, богословской политики, культурной символики и веками устоявшихся привычек.

Почему Пасха движется

Правило празднования Пасхи установили еще в первые века христианства:

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