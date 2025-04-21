Круизные туристы возвращаются: сколько заработает Рига?

В этом году в Рижском порту зарегистрированы 85 заходов круизных судов, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.

По данным Рижского свободного порта, это суда операторов из Европы и США. На следующий год уже забронировано 90 визитов. Возрождение круизной отрасли наблюдается по всему миру, и регион стран Балтии не исключение. Первый круизный лайнер в этом сезоне прибыл в Ригу еще в феврале, однако основное движение ожидается в теплое время года.

"В среднем судно пребывает в порту один день, начиная с восьми-девяти утра. Рижане видят их по дороге на работу. Лайнеры швартуются недалеко от исторического центра. Пассажиры проводят в городе 7-8 часов, но есть положительная тенденция - некоторые суда остаются на ночь, проводят в Риге два дня, поскольку расширяется программа экскурсий и за пределами столицы", - сообщил Эдгар Суна, заместитель управляющего Рижским свободным портом по вопросам развития.