Круизные туристы возвращаются: сколько заработает Рига?

Этим летом в Рижском порту значительно увеличится количество иностранных круизных лайнеров - по сравнению с прошлым сезоном их число вырастет почти на треть. Круизная индустрия по всему миру восстанавливается после упадка, вызванного Covid-19, и страны Балтии кажутся зарубежным туристам привлекательным направлением. Однако в индустрии гостеприимства особого восторга не наблюдается. Конечно, хорошо, что туристы покупают кружку пива и какой-нибудь сувенир, но реальный экономический подъем могла бы обеспечить только восстановленная паромная связь. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
В этом году в Рижском порту зарегистрированы 85 заходов круизных судов, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.
По данным Рижского свободного порта, это суда операторов из Европы и США. На следующий год уже забронировано 90 визитов. Возрождение круизной отрасли наблюдается по всему миру, и регион стран Балтии не исключение. Первый круизный лайнер в этом сезоне прибыл в Ригу еще в феврале, однако основное движение ожидается в теплое время года.
"В среднем судно пребывает в порту один день, начиная с восьми-девяти утра. Рижане видят их по дороге на работу. Лайнеры швартуются недалеко от исторического центра. Пассажиры проводят в городе 7-8 часов, но есть положительная тенденция - некоторые суда остаются на ночь, проводят в Риге два дня, поскольку расширяется программа экскурсий и за пределами столицы", - сообщил Эдгар Суна, заместитель управляющего Рижским свободным портом по вопросам развития.
Тем не менее, для рижских рестораторов эти новости, хоть и позитивные, не сулят значительного экономического эффекта. Пока круизная индустрия оживает, паромное сообщение так и не восстановлено, а именно паромы из Скандинавии раньше привозили туристов, которые оставляли в городе больше всего денег - ночевали в отелях, тратили деньги в ресторанах.
"Экономический эффект невелик, ведь на круизных судах есть и питание, и ночлег. Эти гости не останавливаются в гостиницах. В лучшем случае покупают сувенир, заходят в бар выпить пива. Такой большой отдачи, как от восстановленного паромного сообщения, нет. Мы надеемся, что паромы вернутся в Ригу, ведь они были потеряны во время пандемии Covid-19", - отметил Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов.
Регулярное паромное сообщение из Риги прекратилось в 2020 году, и компания Tallink пока не планирует его возобновление.
Ситуацию изменила и полномасштабное вторжение России в Украину - ранее паромами из Риги в Швецию часто пользовались белорусы, но сейчас эта категория пассажиров фактически исчезла. Кроме того, неофициально сообщается, что Скандинавии страны Балтии больше не кажутся привлекательными из-за геополитической угрозы со стороны России.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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