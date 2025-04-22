Мерзликин не сможет помочь сборной Латвии на чемпионате мира. Известна причина

Как уже сообщалось, неделю назад Мерзликин на тренировке получил сотрясение мозга и последние пять игр сезона не мог помочь "Блю Джекетс". На это время из АХЛ в Коламбус был вызван Джет Гривз.

Вторая причина - пополнение в семье голкипера.

31-летний Мерзликин в этом сезоне в 53 играх НХЛ пропускал в среднем 3,18 шайбы, отражал 89,2% бросков и провел одну "сухую" игру, одержав победу в 26 играх, и помог команде набрать очко еще в пяти.

В составе сборной Латвии вратарь выступал на шести чемпионатах мира. В 31 матче он одержал 13 побед, в среднем пропуская 2,79 шайбы за матч. Он отражал 90,7% бросков и три матча отстоял на ноль.

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На прошлом чемпионате мира Мерзликин в четырех играх отразил 82,6% бросков и в среднем в матче пропускал по 4,8 шайбы.

В ходе подготовки к чемпионату мира в первых двух проверочных матчах хоккеисты сборной Латвии в гостях обыграли Австрию, после чего в Риге дважды встретились с Финляндией - сначала латыши победи со счетом 3:2, но затем уступили 1:4.

В рамках подготовительного этапа сборная Латвии также примет сборную Швейцарии на Xiaomi Arēna, а в начале мая встретится на выезде с норвежской командой.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где также будет выступать сборная Латвии, и в датском городе Хернинг.