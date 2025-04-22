Банк Латвии выпустит коллекционную монету, посвященную мультфильму "Поток"

Выпуск коллекционной монеты, посвященной природе, Банк Латвии перенес на 2026 год.

Анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар", победив в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

К настоящему моменту мультфильм завоевал уже более 70 международных наград, в том числе премию Европейской киноакадемии, "Золотой глобус", национальную кинопремию Франции "Цезарь" и другие.

В этом году Банк Латвии планирует выпустить еще четыре юбилейные монеты: золотую монету "Наша земля", монету в честь 400-летия Лиепаи, монету, посвященную художнице Джемме Скулме, и монету в честь 500-летия первой книги на латышском языке.