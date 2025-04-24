Видео ЛФФ применила временную дисквалификацию к представителю спортивного клуба Babīte

Ранее сообщалось, что Государственная полиция по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками задержала представителя спортивного клуба Babīte, а суд дал санкцию на его арест, сообщила в среду, 23 апреля, программа Латвийского телевидения Panorāma.

В настоящее время ведется сбор доказательств. Некоторые из предполагаемых преступных эпизодов произошли в минувшие выходные, когда дети находились в футбольном лагере в Барселоне (Испания). Однако родители подозревают, что насилие происходило дольше и жертв может быть больше.

События, которые привели к задержанию представителя клуба, произошли после разговора родителей с одним из мальчиков, когда он находился в лагере. Из разговора они узнали, что несколько юных футболистов ночуют в комнате представителя спортивного клуба, и забили тревогу.

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Один из родителей рассказал программе, что мужчина укладывал детей спать, трогая их через одежду. Родители информировали об этом другого тренера, который пресек действия представителя клуба.

Родители пострадавших детей рассказали, что ранее представитель спортивного клуба Babīte пользовался их доверием. Им также было известно, что он женат.

LTV сообщило, что задержанный баллотируется на предстоящих муниципальных выборах.

Из заявления отделения "Латвийское объединение регионов" (LRA) в Марупском крае стало известно, что задержанный - Гиртс Йеске, который входит в список кандидатов LRA на выборах в этом самоуправлении.

LRA заявило, что обратилось в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить Йеске из списка. Партия подчеркнула, что Йеске не является членом LRA, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. LRA также выразило надежду на тщательное и быстрое расследование этого случая.