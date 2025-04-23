Возможное сексуальное насилие в отношении детей: задержан представитель спортивного клуба Babīte

По подозрению в сексуальном насилии в отношении нескольких одиннадцатилетних и двенадцатилетних мальчиков Государственная полиция задержала представителя спортивного клуба Babīte, сообщает передача Panorāma на LTV.
В данный момент идет сбор доказательств, и часть возможных преступлений была совершена на прошедших выходных, когда дети находились в футбольном лагере в испанской Барселоне. У родителей детей есть подозрения, что пострадавших детей может быть гораздо больше. Госполиция призывает родителей поговорить со своими детьми и в случае подозрений обращаться к стражам порядка.
Как указывает передача, мальчик говорил с родителями во время футбольного лагеря в Барселоне, и после разговора возникли подозрения в возможном совершении преступлений против 11-летних и 12-летних футболистов. Указывается, что несколько молодых футболистов ночевали в номере представителя спортивного клуба Babīte.
Один из родителей ребенка, пострадавшего в результате возможного сексуального насилия со стороны работника клуба, анонимно рассказал, что "в ходе поездки за границу два или три дня назад дети в номере были наказаны за то, что не слушались, плохо себя вели, и что это было причиной, чтобы остаться у него [представителя клуба]. Он положил нескольких в кровать, сам лег посередине, прикасался, обнимал и осуществлял другие грязные действия через одежду. (...) Это такая трагедия Латвии, которую нельзя так просто оставить, и об этом нужно говорить. Латвийское общество должно понять, что дети ни у кого не могут оставаться на ночь".
Представитель Госполиции Вилнис Наглис отметил, что в связи с произошедшим есть задержанный. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Наглис сказал, что в ходе допроса нескольких мальчиков, находившихся в этом лагере, было констатировано, что было совершено преступление, поэтому вечером того же дня был задержан один человек, признанный подозреваемым.
"Я прошу, чтобы родители детей, которые занимаются этим видом спорта и принимали участие в каким-нибудь из лагерей, в тренировках, чтобы они поговорили со своими детьми об этом, о вещах, которые, быть может, дети ранее им не рассказывали", - сказал Наглис.
Латвийскому телевидению известно, что мужчина баллотируется на предстоящих муниципальных выборах.
Заявление отделения Марупского края политической партии "Латвийское объединение регионов" (LRA) может свидетельствовать о том, что задержанным является включенный в список кандидатов от LRA на муниципальных выборах в Марупском крае Гиртс Еске.
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