Возможное сексуальное насилие в отношении детей: задержан представитель спортивного клуба Babīte

В данный момент идет сбор доказательств, и часть возможных преступлений была совершена на прошедших выходных, когда дети находились в футбольном лагере в испанской Барселоне. У родителей детей есть подозрения, что пострадавших детей может быть гораздо больше. Госполиция призывает родителей поговорить со своими детьми и в случае подозрений обращаться к стражам порядка.

Один из родителей ребенка, пострадавшего в результате возможного сексуального насилия со стороны работника клуба, анонимно рассказал, что "в ходе поездки за границу два или три дня назад дети в номере были наказаны за то, что не слушались, плохо себя вели, и что это было причиной, чтобы остаться у него [представителя клуба]. Он положил нескольких в кровать, сам лег посередине, прикасался, обнимал и осуществлял другие грязные действия через одежду. (...) Это такая трагедия Латвии, которую нельзя так просто оставить, и об этом нужно говорить. Латвийское общество должно понять, что дети ни у кого не могут оставаться на ночь".