На турнире WTA 1000 в Мадриде ожидается дуэль Остапенко и Севастовой

Севастова обыграла в матче первого круга турнира россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 47) со счетом 6-4, 7-5.

За выход во второй круг Севастова заработала 35 рейтинговых очков WTA. До матча у нее не было рейтинга WTA, так как спортсменка почти не выступала с января 2022 года: сначала из-за перерыва на рождение ребенка, а потом - из-за серьезной травмы.

Остапенко, которая после победы в Штутгарте стала 18-й в мировом рейтинге, на турнире в Мадриде посеяна под 23-м номером (по предыдущему рейтингу) и освобождена от участия в первом круге.

Севастова и Остапенко встречались на корте дважды, и оба раза побеждала Анастасия. В 2015 году Остапенко уступила 3:6, 1:3 в квалификации турнира WTA в Москве и снялась с дальнейших соревнований. Четыре года спустя Севастова одержала над ней верх со счетом 6-2, 4-6, 6-0 в матче первого круга турнира WTA Premier в Штутгарте.

Бывшая первая ракетка Латвии Севастова за свою карьеру выиграла четыре титула WTA и в 2018 году достигла 11-й строчки мирового рейтинга.

Турнир WTA 1000 в Мадриде проходит на грунтовых кортах.