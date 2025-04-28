Кирсонс создаст в Межапарке новый ресторан

По его словам, в данный момент в здании находится кафе, которое он хочет переделать, и его название будет Daba. Такое название он выбрал потому, что в Латвии не нужно загрязнять природу, кроме того, в ресторане планируется предлагать блюда из натуральных продуктов.

Кирсонс отметил, что весь ресторан будет создан в 2026 году, однако в июле этого года планируется завершить первый этап, чтобы во время Латвийского школьного и молодежного праздника песни и танца можно было принять больше людей. По его словам, возможно, нынешнее кафе перед праздником на какое-то время будет закрыто, чтобы переделать кухню.

Сумму, за которую он приобрел кафе, Кирсонс не раскрыл, однако признался, что в проект определенно будет вложено более одного миллиона евро, в том числе будут привлечены архитекторы.

В то же время он отметил, что в планах на будущее есть и другие проекты развития.