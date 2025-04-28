Кирсонс создаст в Межапарке новый ресторан

Основатель Lido Гунарс Кирсонс приобрел здание кафе Bella Bella в Межапарке, где планирует создать ресторан, инвестировав более миллиона евро, сообщил агентству LETA сам Кирсонс.
По его словам, в данный момент в здании находится кафе, которое он хочет переделать, и его название будет Daba. Такое название он выбрал потому, что в Латвии не нужно загрязнять природу, кроме того, в ресторане планируется предлагать блюда из натуральных продуктов.
Кирсонс отметил, что весь ресторан будет создан в 2026 году, однако в июле этого года планируется завершить первый этап, чтобы во время Латвийского школьного и молодежного праздника песни и танца можно было принять больше людей. По его словам, возможно, нынешнее кафе перед праздником на какое-то время будет закрыто, чтобы переделать кухню.
Сумму, за которую он приобрел кафе, Кирсонс не раскрыл, однако признался, что в проект определенно будет вложено более одного миллиона евро, в том числе будут привлечены архитекторы.
В то же время он отметил, что в планах на будущее есть и другие проекты развития.
Кирсонс подтвердил, что он приобрел предприятие RIC, управляющее находящимся в Межапарке кафе Bella Bella. Таким образом, владельцем компании Bella Bella теперь является предприятие K.E.Projekti, принадлежащее Кирсонсу.
Кроме того, в этом году он основал предприятие Daba GK, чтобы развивать новые инвестиционные проекты. Предприятие зарегистрировано в феврале 2025 года, его основной капитал составляет 2800 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.
В свою очередь, RIC зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 2840 евро. Изменения в составе собственников были зафиксированы в Регистре предприятий 5 февраля 2025 года, когда владельцем RIC стала компания K.E.Projekti. Ранее 55% акций RIC принадлежали Оскару Креслиньшу, а 45% - Лауре Карклите.
В 2024 году оборот RIC составил 1,275 млн евро, а прибыль - 4848 евро.
Как уже сообщалось, в конце января Treeland, дочерняя компания эстонской группы развлекательных услуг и общественного питания Apollo Group, увеличила свою долю в Lido до 96%, выкупив 21% акций Lido у K.E.Projekti, принадлежащей Кирсонсу. Таким образом, в настоящее время Кирсонсу принадлежит 4% акций Lido.
В это же время Кирсонс покинул и должность заместителя председателя совета директоров Lido.
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