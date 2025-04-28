Российские пенсии выплачены восьмерым получателям в Латвии. Не хватает еще более 3 млн евро

Россия направила Государственному агентству социального страхования (VSAA) Латвии список из девяти своих граждан, которым должны быть выплачены пенсии из небольшой суммы, перечисленной на данный момент, однако для выплаты всем российским получателям пенсий за первый квартал этого года не хватает более 3 миллионов евро.
К 9 апреля 2025 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации перечислил в VSAA только 21 369 евро для выплаты пенсий своим гражданам, проживающим в Латвии. Латвийская сторона неоднократно обращалась к России с просьбой перечислить всю сумму, необходимую для выплаты пенсий российским гражданам, и уточнить список пенсионеров, которым будут выплачены пенсии. Как сообщили в VSAA агентству LETA, после этих просьб 22 апреля VSAA получило список из девяти граждан России, которым должны быть выплачены пенсии.
VSAA перечислил средства на счета восьми человек из списка. У девятого истек срок действия вида на жительство.
Российская сторона на данный момент не предоставила никакой информации о пенсиях для других лиц.
VSAA до сих пор не получило полную сумму от Пенсионного фонда РФ для выплаты пенсий российским гражданам в Латвии за первый квартал 2025 года. Эта сумма составляет около 3,5 миллиона евро. По данным VSAA, в четвертом квартале 2024 года российские пенсии были выплачены более чем 9 тысячам гражданам России, проживающим в Латвии.
Согласно обязательствам российской стороны финансирование для выплаты пенсий должно было быть переведено уже в феврале.
В мае этого года Россия уже должна будет осуществить перевод на второй квартал 2025 года. Как подчеркнули в VSAA, практических препятствий для этого нет, что подтверждает тот факт, что Россия без каких-либо трудностей перевела небольшие суммы.
Подобная ситуация уже возникала в 2023 году. Тогда выплата пенсий была задержана на две недели.
Российская сторона тогда заявила, что перевела деньги, но они не дошли до VSAA. Впоследствии было принято решение о повторном переводе денег.
Если задержка выплаты российских пенсий приведет к тому, что у их получателей начнутся проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает их обращаться в социальные службы своих самоуправлений.
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