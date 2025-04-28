Российские пенсии выплачены восьмерым получателям в Латвии. Не хватает еще более 3 млн евро

К 9 апреля 2025 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации перечислил в VSAA только 21 369 евро для выплаты пенсий своим гражданам, проживающим в Латвии. Латвийская сторона неоднократно обращалась к России с просьбой перечислить всю сумму, необходимую для выплаты пенсий российским гражданам, и уточнить список пенсионеров, которым будут выплачены пенсии. Как сообщили в VSAA агентству LETA, после этих просьб 22 апреля VSAA получило список из девяти граждан России, которым должны быть выплачены пенсии.

VSAA перечислил средства на счета восьми человек из списка. У девятого истек срок действия вида на жительство.

Российская сторона на данный момент не предоставила никакой информации о пенсиях для других лиц.

VSAA до сих пор не получило полную сумму от Пенсионного фонда РФ для выплаты пенсий российским гражданам в Латвии за первый квартал 2025 года. Эта сумма составляет около 3,5 миллиона евро. По данным VSAA, в четвертом квартале 2024 года российские пенсии были выплачены более чем 9 тысячам гражданам России, проживающим в Латвии.