Минсообщения предлагает сделать исключения из ограничений на рост зарплат в восьми компаниях

Также в 2025 году необходимо увеличить фонд оплаты труда в PV, чтобы обеспечить объем запланированных перевозок, частично компенсировать отставание зарплат от рыночной медианы, обеспечить справедливую оплату труда, удержать и мотивировать работников.

В случае с CSDD общий объем кадровых ресурсов и затраты на оплату труда невозможно уменьшить из-за расширения деятельности учреждения и для достижения целей, включенных в среднесрочную стратегию деятельности.

В ATD нынешнее регулирование создает существенные риски для поддержания дальнейшей конкурентоспособности на рынке рабочей силы. В дирекции необходимо увеличить расходы на персонал, чтобы обеспечить конкурентоспособную зарплату, привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов, гарантировать качественное и эффективное выполнение делегированных государством функций, отмечает Минсообщения.

Участие LJA дополнительно необходимо в реализации нескольких проектов, финансируемых из фондов ЕС, что потребует соответствующего увеличения фонда зарплат.

Премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства сказала, что пока еще не ознакомилась с подготовленными Минсообщения документами, однако после рассмотрения в правительстве будет сделан вывод, можно ли сделать такое исключение для всех восьми обществ капитала.

Силиня подчеркнула, что в ходе оценки необходимо учитывать, имеются ли какие-либо связанные с безопасностью риски, а также есть ли у общества капитала какие-либо проекты стремительного развития, которые дадут Латвии возможность конкурировать и получать дополнительные инвестиции.

Премьер также отметила, что необходимо учитывать и ранее принятые обществами капитала планы и прием на работу дополнительных сотрудников. Силиня сказала, что некоторые общества капитала сообщают, что латвийские специалисты стремительно перекупаются в другие страны Евросоюза.

"Если это чревато для государства потерями человеческих ресурсов, что снизит нашу конкурентоспособность, то мы готовы взвесить исключения по ограничению зарплат", - сказала Силиня.

В качестве примера премьер-министр привела отключение от сети электроснабжения России и Беларуси (BRELL). Силиня подчеркнула, что отказаться от проекта такого масштаба нельзя было бы лишь потому, что установлена шкала зарплат.

Она также отметила, что этот вопрос будет сложным для правительства - рассмотреть каждый конкретный случай, понимая, что существует и конкуренция между частным и публичным секторами.