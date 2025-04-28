Предприниматели выражают недоумение по поводу увеличения расходов министерств на зарплаты

Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) и Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) указывают на несоблюдение ограничений расходов на оплату труда в сфере госуправления в министерствах и ожидают от правительства разъяснений по поводу этой ситуации, сообщает агентство LETA.
Представляющие предпринимателей организации отмечают, что 14 октября 2024 года Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил предельный размер увеличения фонда оплаты труда в сфере государственного управления в 2025 году по сравнению с планом 2024 года в размере 2,6%, однако имеющаяся информация свидетельствует о том, что в ряде министерств эти ограничения не учитываются - оплата труда в первом квартале года выросла на целых 24% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
Ссылаясь на данные Госкассы, организации отмечают, что в первом квартале текущего года расходы на оплату труда в 10 из 15 министерств выросли более чем на 2,6%, в том числе лидером с ростом на 24,6% стало Министерство благосостояния, в Министерстве образования и науки рост составил 15,1%, в Министерстве здравоохранения расходы на оплату труда выросли на 13,4%.
"По нашему мнению, такая тенденция не свидетельствует о приверженности политического руководства и высших государственных служащих соблюдению установленных ограничений; публичные обещания и решения не соответствуют действиям", - подчеркивает генеральный директор LDDK Каспарс Горкшс.
Организации отмечают, что в ряде министерств расходы на компенсацию, запланированные в бюджете 2025 года, изначально предусматривали рост, значительно превышающий установленные Кабинетом министров 2,6% по сравнению с 2024 годом. Например, в программе Министерства здравоохранения "Отраслевое управление и планирование политики" на оплату труда в 2025 году запланировано 5 686 346 евро - на 25,4% больше, чем в 2024 году, а для программы Кабинета министров и Государственной канцелярии "Обеспечение деятельности Кабинета министров, политика государственного управления" запланирован рост оплаты труда на 19,2%, достигнув 9 696 252 евро.
"Создаются условия, при которых для предпринимателей, деятельность которых приносит доход в госбюджет, ситуация на рынке труда становится неблагоприятной по сравнению с государственными учреждениями, которые расходуют эти полученные доходы. Динамика фонда оплаты труда показывает, что наибольший прирост в период с 2020 по 2024 год был в министерствах - на 160,2%", - говорит Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты.
Организации предпринимателей напоминают, что решение правительства об ограничении фонда оплаты труда было обусловлено тем, что в государственном секторе наблюдался быстрый рост фонда оплаты труда в 2023 году - на 15,2%, а в 2024 году еще на 14,6%, что превысило возможности частного сектора и создало непропорциональный перекос на рынке труда. Даже сейчас средняя зарплата в государственном секторе выше, чем средняя зарплата в частном секторе.
"Мы настаиваем на соблюдении принятых решений, направленных на меры жесткой экономии", - заявляют организации предпринимателей.
LDDK призывает Кабинет министров и Министерство финансов дать разъяснения по поводу вышеупомянутых обстоятельств и порядка контроля за компенсационным фондом в государственных и муниципальных учреждениях, решения Кабинета министров об ограничении государственного компенсационного фонда, чтобы в 2025 году был достигнут установленный ранее порог роста в 2,6%.
Совет по фискальной дисциплине ранее сообщал, что в феврале 2025 года расходы на компенсацию в государственном секторе выросли на 4,5%, однако в целом в 2025 году расходы на компенсацию выросли на 3,3%.
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