Предприниматели выражают недоумение по поводу увеличения расходов министерств на зарплаты

Представляющие предпринимателей организации отмечают, что 14 октября 2024 года Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил предельный размер увеличения фонда оплаты труда в сфере государственного управления в 2025 году по сравнению с планом 2024 года в размере 2,6%, однако имеющаяся информация свидетельствует о том, что в ряде министерств эти ограничения не учитываются - оплата труда в первом квартале года выросла на целых 24% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Ссылаясь на данные Госкассы, организации отмечают, что в первом квартале текущего года расходы на оплату труда в 10 из 15 министерств выросли более чем на 2,6%, в том числе лидером с ростом на 24,6% стало Министерство благосостояния, в Министерстве образования и науки рост составил 15,1%, в Министерстве здравоохранения расходы на оплату труда выросли на 13,4%.

"По нашему мнению, такая тенденция не свидетельствует о приверженности политического руководства и высших государственных служащих соблюдению установленных ограничений; публичные обещания и решения не соответствуют действиям", - подчеркивает генеральный директор LDDK Каспарс Горкшс.