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Тренер Ребеки Ибрагимы рассказал, какие мусульманские обычаи ей надо соблюдать

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: TVNET/LETA/Evija Trifanova/TVNET kolāža

В беседе с журналом Privātā Dzīve тренер Ребеки Ибрагимы Эдуард Андрушкевич рассказал, какие особые правила приходится соблюдать спортсменке.

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Как известно, Ребека приняла ислам, поэтому в спорте ей приходится следовать мусульманским обычаям. Ее тренер Эдуард Андрушкевич рассказал журналу:

"Ребека не занимается спортом по пятницам, потому что для мусульман это святой день для молитвы".

Есть и другие ограничения, которые необходимо учитывать. "С женщинами она может общаться без проблем, а вот с мужчинами сложнее", - говорит Эдуард.

На вопрос, не мешает ли это ему контактировать с Ребекой, тренер отвечает, что на их общение это не влияет.

Напомним, что Ребека замужем за метателем диска катарского происхождения Моазом Мохамедом Ибрагимом. Они познакомились во время соревнований в Катаре. Ребека Ибрагима завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Молдове в апреле этого года.

Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve от 29 апреля!

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