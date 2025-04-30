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Видео Усик обратился к Дональду Трампу: "Пожалуйста, откройте глаза"

Александр Усик
Александр Усик Фото: Reuters/ScanPix

Звезда украинского бокса Александр Усик публично обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его не соглашаться на мирные условия, согласно которым Украина должна отказаться от территорий в пользу России.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Усик выразил разочарование заявлениями Трампа о том, что Украина должна признать Крым территорией России. Россия оккупировала и аннексировала полуостров в 2014 году, нарушив международное право.

"Президент Трамп, пожалуйста, откройте глаза", - сказал Усик ведущему.

"То, что делает Россия, абсурдно - весь мир это знает. Зачем вы разделяете мою страну? Пожалуйста, помогите остановить войну в Украине, но не отдавайте России никаких территорий. Это моя земля, моя страна, мой народ", - добавил спортсмен.

У Усика хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи в Белом доме в феврале этого года Зеленский вручил Трампу чемпионский пояс Усика по версии WBC, который был символически положен на стол Овального кабинета во время бурной беседы двух лидеров.

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Усик одержал победу во всех 23 боях в своей профессиональной боксерской карьере, в 14 из них - нокаутом.

Он является обладателем чемпионских поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Следующий бой Усика состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. В матче-реванше ему предстоит встретиться с Даниелем Дюбуа из Великобритании.

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