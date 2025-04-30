Видео Усик обратился к Дональду Трампу: "Пожалуйста, откройте глаза"

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Усик выразил разочарование заявлениями Трампа о том, что Украина должна признать Крым территорией России. Россия оккупировала и аннексировала полуостров в 2014 году, нарушив международное право.

"Президент Трамп, пожалуйста, откройте глаза", - сказал Усик ведущему.

"То, что делает Россия, абсурдно - весь мир это знает. Зачем вы разделяете мою страну? Пожалуйста, помогите остановить войну в Украине, но не отдавайте России никаких территорий. Это моя земля, моя страна, мой народ", - добавил спортсмен.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

У Усика хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи в Белом доме в феврале этого года Зеленский вручил Трампу чемпионский пояс Усика по версии WBC, который был символически положен на стол Овального кабинета во время бурной беседы двух лидеров.

Усик одержал победу во всех 23 боях в своей профессиональной боксерской карьере, в 14 из них - нокаутом.

Он является обладателем чемпионских поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Следующий бой Усика состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. В матче-реванше ему предстоит встретиться с Даниелем Дюбуа из Великобритании.