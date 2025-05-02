Скончался Андрей Прохоренков - бывший нападающий сборной Латвии по футболу

"Автор золотых воспоминаний - Андрей Прохоренков после тяжелой болезни ушел в вечность. Мы скорбим вместе с его родными, коллегами и всей футбольной семьей Латвии. Спасибо каждому, кто в трудную минуту протянул Андрею руку помощи", - говорится в официальном заявлении LFF.

Прохоренков дебютировал в составе сборной в 2002 году в матче против Польши, а всего до 2007 года провел 32 игры и забил четыре мяча. На Евро-2004 в Португалии он выходил на поле во всех матчах стартовым игроком. Именно после его передачи Марис Верпаковскис забил единственный гол Латвии на турнире - в ворота сборной Чехии.

На клубном уровне Прохоренков успел поиграть как в латвийских командах, так и за рубежом - в Польше, Испании, Израиле и Греции. Он стал чемпионом Латвии и Израиля. Завершив карьеру в родной Огре, он занялся тренерской работой, обучая юных футболистов в Икшкиле и других городах.

В конце 2024 года у спортсмена был диагностирован злокачественный опухолевый процесс. Так как в Латвии ожидание лечения затягивалось, а состояние стремительно ухудшалось, семья приняла решение перевезти его на лечение в немецкую клинику Universitätsklinikum Carl Gustav в Дрездене.

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22 января 2025 года на платформе Ziedot.lv был открыт сбор средств. Проект опубликовала супруга Прохоренкова - Никола. На тот момент лечение оценивалось не менее чем в 60 000 евро - таких денег у семьи не было. Благодаря неравнодушию футбольного сообщества и широкой общественной поддержки сумма была собрана в рекордные сроки.

Семья Андрея Прохоренкова выразила глубокую благодарность всем, кто в это трудное время оказал помощь и поддержал его в борьбе с тяжелым заболеванием.