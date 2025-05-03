Видео Украинский дрон сбил российский истребитель стоимостью 50 млн долларов

Удар в пятницу нанесли военнослужащие специального подразделения Главного разведывательного управления при запуске ракеты с беспилотной морской платформы Magura недалеко от российского порта Новороссийск.

"Российский многофункциональный истребитель, примерная стоимость которого составляет 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в итоге упал в море", - говорится в сообщении Главного разведывательного управления.

"Это первое в мире уничтожение боевого самолета, осуществленное морским дроном", - добавляет Главное разведывательное управление.

Footage released by Ukraine's GUR confirms a Ukrainian naval drone shot down a Russian Su-30 fighter jet using a modified R-73 air-to-air missile. This is the first destruction of a combat aircraft by a naval drone in the world. pic.twitter.com/SyiX5KMqYb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2025