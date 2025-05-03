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Видео Украинский дрон сбил российский истребитель стоимостью 50 млн долларов

Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Запущенная с украинского морского дрона ракета сбила над Черным морем российский истребитель "Су-30", сообщило в субботу Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

Удар в пятницу нанесли военнослужащие специального подразделения Главного разведывательного управления при запуске ракеты с беспилотной морской платформы Magura недалеко от российского порта Новороссийск.

"Российский многофункциональный истребитель, примерная стоимость которого составляет 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в итоге упал в море", - говорится в сообщении Главного разведывательного управления.

"Это первое в мире уничтожение боевого самолета, осуществленное морским дроном", - добавляет Главное разведывательное управление.

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