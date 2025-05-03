СМИ: в Латвии пока не принято никаких решений о финансировании или строительстве железной дороги Rail Baltica

Эстонский пассажирский перевозчик Elron готовит закупку поездов, рассчитывая, что этим летом правительство даст зеленый свет заказу на покупку региональных поездов Rail Baltica. Однако остается открытым вопрос о том, как долго эти поезда должны будут работать только на территории Эстонии, если Латвия еще не приняла никаких решений о финансировании строительства или строительстве железной дороги, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Рельсовые пути маршрута Rail Baltica еще не видны, но поезда уже очень востребованы. Ревизоры стран Балтии предупредили, что если первый участок железной дороги планируется завершить к 2030 году, то на покупку поездов может уйти восемь лет.
Исполнительный директор Elron Лаурис Бетлемс считает, что, действуя быстро, время доставки может оказаться не таким долгим. "Закупка обязательно должна быть завершена летом или осенью этого года, чтобы мы были готовы в 2029 году начать тестирование этих поездов", - отметил он.
Бетлемс обсудил с латвийскими и литовскими коллегами проведение совместной закупки поездов. Эстония изначально планирует приобрести пять региональных поездов.
"Мы сотрудничали и с латвийцами, и с литовцами, и видение всех трех операторов таково, что при совместной закупке количество поездов будет больше, и цена единицы, возможно, будет дешевле", - сказал Бетлемс.
По словам председателя правления Elron, предполагаемые затраты на поезда составляют от 60 до 75 млн евро.
"Мы подсчитали, что этими пятью поездами можно было бы обеспечить соединение с Пярну каждый час и с Ригой каждый второй час, или каждый третий час", - сказал Бетлемс.
Бывший министр инфраструктуры Владимир Свет подтвердил, что велись переговоры с латвийскими коллегами, и они якобы заинтересованы в расширении сети Elron на север страны.
"Ну нет смысла скрывать, что такие разговоры с латвийскими коллегами велись. Я не могу сказать, каков их нынешний статус, но сами латвийцы проявили определенный интерес к тому, может ли Elron теоретически работать на севере Латвии и можно ли, так сказать, арендовать поезда для Latvijas dzelzceļš", - сказал Свет.
Чтобы поезд мог пересечь границу или вообще куда-то уехать, нужна железная дорога. Пока в Эстонии работы по строительству первого этапа Rail Baltica продолжаются согласно графику, из Латвии поступают противоречивые сигналы - нет ни решений о финансировании, ни проекта строительства.
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