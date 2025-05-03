СМИ: в Латвии пока не принято никаких решений о финансировании или строительстве железной дороги Rail Baltica

Рельсовые пути маршрута Rail Baltica еще не видны, но поезда уже очень востребованы. Ревизоры стран Балтии предупредили, что если первый участок железной дороги планируется завершить к 2030 году, то на покупку поездов может уйти восемь лет.

Исполнительный директор Elron Лаурис Бетлемс считает, что, действуя быстро, время доставки может оказаться не таким долгим. "Закупка обязательно должна быть завершена летом или осенью этого года, чтобы мы были готовы в 2029 году начать тестирование этих поездов", - отметил он.

Бетлемс обсудил с латвийскими и литовскими коллегами проведение совместной закупки поездов. Эстония изначально планирует приобрести пять региональных поездов.

"Мы сотрудничали и с латвийцами, и с литовцами, и видение всех трех операторов таково, что при совместной закупке количество поездов будет больше, и цена единицы, возможно, будет дешевле", - сказал Бетлемс.

По словам председателя правления Elron, предполагаемые затраты на поезда составляют от 60 до 75 млн евро.