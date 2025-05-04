Из-за плохой контактной сети Латвия может остаться без электропоездов

Письмо говорит о том, что половина конструкций системы находится в аварийном состоянии. Хуже всего ситуация на участке Рига - Огре и Земитаны - Скулте. Сейчас уже ведутся или вскоре начнутся работы по модернизации 200 километров - самым длинным будет Елгавское и Слокское направления, на других линиях восстановят небольшие участки. Неотремонтированными останутся 300 километров, да и старые трансформаторы тоже. На все это нужно несколько сотен миллионов евро.

"Я думаю, что то видео, которое вы покажете, я думаю, что... Как бы это сказать перед камерой - это не шутка. Это не шутка. И я думаю, мы все это осознаем", - признается Гринбергс.

Latvijas dzelzceļš также со своей стороны работает над планом B вместе с акционером, который должен доказать правительству, что такое дополнительное финансирование было бы необходимо. В контексте плана B, где предприятие готово идти на международные финансовые рынки и занимать это финансирование. Понятно, чтонужен многолетний договор со страной, в котором рассказывается, какие объемы заказываются для объемов содержания инфраструктуры Latvijas dzelzceļš.

До поиска решения железная дорога внедряет системы, которые могли бы помочь вовремя выявить повреждения. Например, планируют установить камеры. Впрочем, все причастные стороны утверждают, что никакой угрозы безопасности пассажиров нет. Единственная серьезная авария, связанная с контактными сетями, произошла в последние годы в Великобритании.