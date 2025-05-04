Из-за плохой контактной сети Латвия может остаться без электропоездов

Недавно сообщалось, что из-за находящейся в аварийном состоянии контактной сети железнодорожных проводов регулярно повреждаются новые электропоезда. Но попавший в распоряжение программы Nekā personīga доклад говорит о том, что ситуация гораздо серьезнее - если систему не обновят, то за пять-десять лет движение электропоездов придется закрыть совсем. В противном случае движение станет небезопасным и риск ДТП будет слишком высоким, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Новые электропоезда предполагалось приобрести еще пятнадцать лет назад, однако первые современные составы оказались на рельсах всего полтора года назад. Еще совсем недавно пассажиры ездили даже на поездах, произведенных в 60-е годы прошлого века.
Инфраструктуру электропоездов предполагалось восстановить одновременно с проектом электрификации железной дороги десять лет назад, но планы изменились. Впервые со времени строительства контактных сетей 50 или даже 70 лет назад, только сейчас кое-где идет их восстановление.
10 марта прошлого года в поезде, припаркованном на станции Кемери, произошло короткое замыкание. Железнодорожная контактная сеть, попросту говоря, должна была выбить пробки и отключить ток. Однако этого не произошло и в 23:17 поезд загорелся. Пожарных вызвал машинист поезда. Он также дозвонился до диспетчера, отключившего ток на участке.
Тушить электропоезд непросто - нужно получить подтверждение от железной дороги, что в сети нет тока, заземлить провода и только тогда можно приступить к ликвидации пламени. Пожар потушили в 1:50.
"Инцидент произошел, когда поезд был оставлен на ночь на станции Кемери. У нас есть места, станция Кемери - это тоже то место, где мы оставляем поезда на ночь. Идея в том, чтобы на следующее утро мы могли совершать ранние рейсы оттуда", - объяснил председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс.
"Если бы не были приняты меры со стороны компании, мы бы обязательно начали расследование, но поскольку две компании были вовлечены в непосредственное исследование, почему это произошло, и обе проверили оборудование с обеих сторон, мы получили соответствующую информацию", - заявил руководитель отдела расследования аварий на железной дороге Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте Язеп Лукстс.
Повреждения поезда Latvijas dzelzceļš характеризует как "очень серьезные". Были проверены предохранители во всех трансформаторах, где это было необходимо, их заменили. Подобный инцидент произошел впервые за последние 40 лет. Однако публично о случившемся ни одно ведомство не сообщало.
"В последние месяцы вкладывали, люди по ночам работали на контактной сети, все проверяли, потому что днем мы не можем этого сделать, потому что курсируют поезда, а проверка до уровня детализированных элементов, да, ситуация серьезная", - поясняет председатель правления Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс.
В этот момент поезд был пуст, никто не пострадал. Поврежденный состав - модель Рижского вагоностроительного завода ER2, которую начали выпускать в 60-е годы прошлого века. Теперь эта, а также выпущенная в 80-е годы модель ER2T уже не используется. Часть продана с аукциона, часть размещена в парке поездов.
"Это было связано со старыми электропоездами. У нас есть уверенность, что с существующими Škoda ничего подобного технологически невозможно", - считает Гринбергс.
"Новые поезда были произведены не в 1960 году, а несколько лет назад. Там, конечно, выполняются все новые европейские требования, в том числе касающиеся вопросов пожарной безопасности. Материалы, которые используются, начиная с кабелей, соединений и прочего, они гораздо более защищены. Все поезда оснащены детекторами дыма, видеонаблюдением", - рассказал Нешпорс.
Старые поезда - лишь половина комбинации проблем, которые привели к возгоранию поезда. Другая половина - старая контактная сеть железной дороги. Она строилась с 1950 по 1972 год и с тех пор не обновлялся. Срок службы трансформаторов истек еще сорок, а то и 50 лет назад.
Теперь пассажиров перевозят 32 электропоезда Škoda. За безопасностью в них следят датчики и компьютерные системы, поэтому проблемы можно заметить гораздо быстрее. Если система фиксирует отклонения, то токосниматель, или пантограф, автоматически опускается, и поезд от проводов отсоединяется. После этого поезд должен быть перезапущен. Но если провода повреждены, то и токосниматель выводится из строя и приходится ремонтировать или даже менять, а движение до устранения аварии приходится перекрывать. Nekā personīga уже рассказывали, что произошло четыре подобных инцидента.
В марте во внутреннем докладе Latvijas dzelzceļš предупредил Министерство сообщения, что в целях безопасности без полной перестройки системы контактных сетей в течение пяти-десяти лет движение электропоездов в Латвии придется закрыть.
Подписанный Latvijas dzelzceļš и Государственной технической инспекцией железной дороги доклад был сделан из-за того, что предназначенные для восстановления контактных сетей деньги европейских фондов предполагается перераспределить на другие проекты, например, соединение Rail Baltica с аэропортом.
Письмо говорит о том, что половина конструкций системы находится в аварийном состоянии. Хуже всего ситуация на участке Рига - Огре и Земитаны - Скулте. Сейчас уже ведутся или вскоре начнутся работы по модернизации 200 километров - самым длинным будет Елгавское и Слокское направления, на других линиях восстановят небольшие участки. Неотремонтированными останутся 300 километров, да и старые трансформаторы тоже. На все это нужно несколько сотен миллионов евро.
"Я думаю, что то видео, которое вы покажете, я думаю, что... Как бы это сказать перед камерой - это не шутка. Это не шутка. И я думаю, мы все это осознаем", - признается Гринбергс.
Latvijas dzelzceļš также со своей стороны работает над планом B вместе с акционером, который должен доказать правительству, что такое дополнительное финансирование было бы необходимо. В контексте плана B, где предприятие готово идти на международные финансовые рынки и занимать это финансирование. Понятно, чтонужен многолетний договор со страной, в котором рассказывается, какие объемы заказываются для объемов содержания инфраструктуры Latvijas dzelzceļš.
До поиска решения железная дорога внедряет системы, которые могли бы помочь вовремя выявить повреждения. Например, планируют установить камеры. Впрочем, все причастные стороны утверждают, что никакой угрозы безопасности пассажиров нет. Единственная серьезная авария, связанная с контактными сетями, произошла в последние годы в Великобритании.
"Опора контактной сети двигалась под действием ветра и при следовании поезда отклонялась таким образом, что токосниматель взмыл над контактной сетью и задел контактный провод и сорвал все это, после чего токосниматель оторвался и упал внутрь через окно, выбил окно и упал в вагон внутрь, а затем, конечно, последствия были трагическими, человек погиб", - рассказал Лукстс.
В Латвии таких рисков пока нет. А если они будут, то введут ограничения скорости поездов или местами движение закроют.
"Рисковать безопасностью пассажиров - это последнее, что вообще возьмут на себя и мы, и Latvijas dzelzceļš, или что разрешит надзирающий орган, являющийся Государственной железнодорожной технической инспекцией, которая также регулярно проводит аудиты как на нашей стороне, так и на железной дороге", - говорил Нешпорс.
Самый негативный сценарий может заключаться в том, что может сложиться ситуация, что на каких-то этапах делается вывод, что есть какие-то такие риски, то, скорее всего, на этих участках придется прекратить эти перевозки.
Прежние работы по модернизации прошли с большой задержкой, изначально назначенные сроки перенесены не на месяцы, а на годы. Их осуществили частные строительные компании. Теперь Latvijas dzelzceļš надеется добиться разрешения от Еврокомиссии на то, что срочные работы по модернизации может проводить сама госкомпания.
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