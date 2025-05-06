Cамые высокие налоги на зарплату: Латвия на фоне Европы

Среди 27 стран (22 страны ЕС, Великобритания, три страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и Турция) процент подоходного налога от брутто-зарплаты у одинокого человека без детей в 2024 году варьировался от 6,2% в Польше до 35,7% в Дании. Эти данные относятся к работникам, получающим 100% от средней зарплаты своей страны.