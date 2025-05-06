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Cамые высокие налоги на зарплату: Латвия на фоне Европы

С калькулятором. Иллюстративное фото
С калькулятором. Иллюстративное фото Фото: khunkornStudio/Shutterstock

Ставки подоходного налога в европейских странах сильно отличаются: наиболее высокие - традиционно в Скандинавии, а самые низкие обычно встречаются в Восточной Европе. Что именно влияет на такой разброс и как на этом фоне выглядит Латвия?

Среди 27 стран (22 страны ЕС, Великобритания, три страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и Турция) процент подоходного налога от брутто-зарплаты у одинокого человека без детей в 2024 году варьировался от 6,2% в Польше до 35,7% в Дании. Эти данные относятся к работникам, получающим 100% от средней зарплаты своей страны.

В странах Балтии ставки подоходного налога выше среднего уровня. В Латвии этот показатель достигает 17,4%, в Литве - 18,7%, в Эстонии - 18,9%.

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