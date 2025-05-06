СМИ о взрыве в Москве: в одной из пострадавших квартир живет электрик, работавший в резиденции Путина

Другие знакомые Михаила Мухина рассказали, что он планировал 7 мая снова поехать работать на Валдай.

Бывшая подруга электрика Яна Тихомирова рассказала, что она была вызвано в отделение интенсивной терапии, чтобы опознать своего бывшего партнера. Что именно произошло в квартире, девушка не знает, однако один из врачей сказал, что травмы Михаила похожи на травмы пациентов, пострадавших в результате атак беспилотников.

"ВЧК-ОГПУ" пишет, что взрыв, повредивший две квартиры, вероятнее всего, произошел в квартире Мухина. По данным Telegram-канала, у электрика множественные ожоги тела, он находится в коме, а материалы дела о взрыве засекречены.

4 мая на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар, охвативший две квартиры. По данным МЧС России, два человека погибли, шестеро пострадали. 5 мая департамент транспорта Москвы сообщил, что улица Генерала Тюленева по-прежнему закрыта для движения автомобилей.

По данным расследования "Досье", опубликованного в сентябре, в резиденции на Валдае проживает не только сам Владимир Путин, но и двое его сыновей от Алины Кабаевой.