Фото и видео В Москве в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие

Вечером 4 мая в Москве на улице Генерала Тюленева произошел взрыв в доме, за которым последовал пожар. Российское пропагандистское агентство ТАСС заявило, что эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже - она была полностью разрушена, также была разрушена часть крыши. Пожар вспыхнул в двух квартирах на восьмом и девятом этажах, между ними обрушилось перекрытие.