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Фото и видео В Москве в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие

После взрыва в Москве. Раннее утро 5 мая 2025 года
После взрыва в Москве. Раннее утро 5 мая 2025 года Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером 4 мая в Москве на улице Генерала Тюленева произошел взрыв в доме, за которым последовал пожар. Российское пропагандистское агентство ТАСС заявило, что эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже - она была полностью разрушена, также была разрушена часть крыши. Пожар вспыхнул в двух квартирах на восьмом и девятом этажах, между ними обрушилось перекрытие.

Часть жителей дома была эвакуирована и направлена в находящийся неподалеку центр временного размещения.

В результате взрыва и пожара погибли два человека. Их тела были найдены на балконе девятого этажа, сообщило МЧС. Пять человек пострадали, среди них - двое детей. Telegram-каналы Mash и Baza сообщили о трех погибших.

В 23:00 МЧС сообщило, что пожар ликвидирован. Утром 5 мая Telegram-канал Baza сообщил, что из-за ветра между плитами дома усилилось тление. Пожарные не могут начать тушение, так как есть угроза обрушения пола.

Пожар в Москве вечером 4 мая
Пожар в Москве вечером 4 мая Фото: Ekrānuzņēmums no video

Власти не назвали причины взрыва. Источник агентства "Интерфакс" в аварийных службах высказал допущение, что в доме мог взорваться газовый баллон.

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