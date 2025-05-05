Фото и видео В Москве в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие

Вечером 4 мая в Москве на улице Генерала Тюленева произошел взрыв в доме, за которым последовал пожар. Российское пропагандистское агентство ТАСС заявило, что эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже - она была полностью разрушена, также была разрушена часть крыши. Пожар вспыхнул в двух квартирах на восьмом и девятом этажах, между ними обрушилось перекрытие.
Часть жителей дома была эвакуирована и направлена в находящийся неподалеку центр временного размещения.
В результате взрыва и пожара погибли два человека. Их тела были найдены на балконе девятого этажа, сообщило МЧС. Пять человек пострадали, среди них - двое детей. Telegram-каналы Mash и Baza сообщили о трех погибших.
Взрыв в жилом доме в Москве. SOTAvision с места событий— SOTA (@Sota_Vision) May 4, 2025
На данный момент известно о трех погибших и пятерых серьезно пострадавших, среди них двое детей. Это информация, подтвержденная МЧС России.
Жители подъезда дома по улице генерала Тюленева, в котором произошел взрыв,… pic.twitter.com/8fBHEJ5MFh
В 23:00 МЧС сообщило, что пожар ликвидирован. Утром 5 мая Telegram-канал Baza сообщил, что из-за ветра между плитами дома усилилось тление. Пожарные не могут начать тушение, так как есть угроза обрушения пола.
Власти не назвали причины взрыва. Источник агентства "Интерфакс" в аварийных службах высказал допущение, что в доме мог взорваться газовый баллон.
На юго-западе Москвы произошел взрыв в многоквартирном доме, есть разрушения— The Insider (@the_ins_ru) May 4, 2025
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что не менее пяти человек оказались отрезаны огнем на верхних этажах, подтверждения этой информации нет. Следственный комитет подтвердил факт взрыва и начал проверку.… pic.twitter.com/Xm8EnEaAqq
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