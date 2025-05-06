Витолиньш о составе сборной Латвии на ЧМ: останутся свободные места для трех игроков

Генеральный менеджер сборной Латвии Рудольф Калвитис добавил, что сборная следит за всеми хоккеистами в Северной Америке, и их присоединение к сборной будет зависеть от решений тренеров.

В свою очередь капитан сборной Латвии Даугавиньш отметил, что команда ждет первого матча, который всегда доставляет приятную атмосферу. Хоккеисты хотят насладиться атмосферой чемпионата мира, отметил капитан.

На подготовительном этапе и в проверочных играх хоккеисты работали на площадках разного размера, однако в Стокгольме будет так называемая большая площадка.

"Это два разных хоккея - на большой площадке и на маленькой. На большой площадке легче контролировать шайбу, а на маленьких всегда есть прессинг. Разница есть и в принятии решений на скорости. На больших площадках наиболее важны стратегические решения, на маленьких - скорость и силовая борьба", - отметил Даугавиньш.

На чемпионат мира в элитном дивизионе можно заявить 22 полевых игрока и трех вратарей. Официальную регистрацию хоккеистов на турнир сборная Латвии проведет незадолго до начала турнира.

Латвийские хоккеисты на чемпионате мира сыграют в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией. Первая игра латвийских хоккеистов запланирована в субботу против сборной Франции.

Чемпионат мира 2025 года начнется в конце этой недели и будет проходить в Стокгольме, где сыграет и сборная Латвии, и в датском городе Хернинге.