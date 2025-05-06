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Витолиньш о составе сборной Латвии на ЧМ: останутся свободные места для трех игроков

Харийс Витлиньш
Харийс Витлиньш Фото: Edijs Pālens/LETA

Мужская сборная Латвии по хоккею будет готова скорректировать свой состав на чемпионате мира, если появятся свободные игроки с североамериканских турниров, заявил во вторник на пресс-конференции главный тренер команды Харийс Витолиньш.

В четверг сборная Латвии отправится с Стокгольм, где в субботу начнет выступление на чемпионате мира.

"Команда в хорошем настроении. Весь этап провели хорошо, не смотря на то, что в последней игре проиграли норвежцам. В данный момент в составе лучшие, которые заслужили быть в сборной", - сказал Витолиньш.

Капитанам команды назначен Каспар Даугавиньш, его ассистентами станут Кристап Зиле и Кристиан Рубинс.

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"По поводу капитана было большое единогласие, а среди ассистентов был широкий выбор. В отличие от прошлых лет, в этот раз ассистентами будут защитники, а не нападающие. Это показывает, что команда очень серьезно оценивает нашу оборону", - отметил Витолиньш.

В данный момент в НХЛ и АХЛ турниры плей-офф продолжают четыре латвийских хоккеиста - защитник Увис Янис Балинскис, вратарь Артур Шилов, нападающие Сандис Вилманис и Родриго Аболс.

"Для трех игроков останутся свободные места, с возможностью, что некоторые игроки по завершению сезона смогут присоединиться к сборной. У нас есть еще два игрока, которые находятся под крылом команд НХЛ. Основываясь на опыте прошлых лет, мы оставили три свободных места. Не хочется опережать события, потому что у нас укомплектованная команда, которой мы готовы бороться. Если кто-то придет, это будет дополнительный бонус", - пояснил Витолиньш.

Генеральный менеджер сборной Латвии Рудольф Калвитис добавил, что сборная следит за всеми хоккеистами в Северной Америке, и их присоединение к сборной будет зависеть от решений тренеров.

В свою очередь капитан сборной Латвии Даугавиньш отметил, что команда ждет первого матча, который всегда доставляет приятную атмосферу. Хоккеисты хотят насладиться атмосферой чемпионата мира, отметил капитан.

На подготовительном этапе и в проверочных играх хоккеисты работали на площадках разного размера, однако в Стокгольме будет так называемая большая площадка.

"Это два разных хоккея - на большой площадке и на маленькой. На большой площадке легче контролировать шайбу, а на маленьких всегда есть прессинг. Разница есть и в принятии решений на скорости. На больших площадках наиболее важны стратегические решения, на маленьких - скорость и силовая борьба", - отметил Даугавиньш.

На чемпионат мира в элитном дивизионе можно заявить 22 полевых игрока и трех вратарей. Официальную регистрацию хоккеистов на турнир сборная Латвии проведет незадолго до начала турнира.

Латвийские хоккеисты на чемпионате мира сыграют в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией. Первая игра латвийских хоккеистов запланирована в субботу против сборной Франции.

Чемпионат мира 2025 года начнется в конце этой недели и будет проходить в Стокгольме, где сыграет и сборная Латвии, и в датском городе Хернинге.

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