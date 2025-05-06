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Еврокомиссия предлагает до конца 2027 года полностью отказаться от импорта российского газа

Газовая плита и российские банкноты
Газовая плита и российские банкноты Фото: Sasha Bolt/Shutterstock

Европейская комиссия во вторник представила план полного прекращения до конца 2027 года импорта российского газа в Европейский союз, пишет DPA.

Согласно плану, до конца 2025 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров об импорте газа и краткосрочные поставки. Действующие долгосрочные договоры будут постепенно прекращены до конца 2027 года.

"Постепенный подход к прекращению импорта российского газа позволит лучше адаптироваться и свести к минимуму влияние на рынок и возможное влияние на безопасность поставок", - заявила Еврокомиссия.

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Как сообщила Еврокомиссия, правовые предложения по прекращению импорта российского газа будут представлены в июне.

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