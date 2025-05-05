Что мешает Евросоюзу покупать газ у Ирана?

На переговорах спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи (третий слева) Фото: DW: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi Telegram messaging app/AP/dpa/picture-alliance

Умеренные и реформисты настаивают на уступках, которые могли бы помочь восстановить отношения с Западом, включая возможный пересмотр поддержки региональных прокси Тегерана. Путь к нормализации связей могло бы открыть знаковое соглашение 2015 года по иранской ядерной программе. Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), в рамках которого иранцы согласились ограничить свою деятельность в этой сфере в обмен на снятие санкций, помимо Ирана, подписали пять постоянных членов Совбеза ООН, а также Германия.

Однако в 2018 году президент Дональд Трамп во время своего первого срока правления в одностороннем порядке вывел США из соглашения, возобновив действие санкций и нанеся ущерб иранской экономике. Хотя европейские страны и Россия пытались спасти сделку, их усилия оказались недостаточными для смягчения ущерба.

Можно ли что-то изменить с санкциями против Ирана?

Ряд экспертов считают, что ситуацию еще можно переломить, признавая, что добиться этого будет непросто. "Это политическая головоломка, и она требует политического решения", - говорит Аднан Мазареи, который по-прежнему скептически относится к тому, что необходимые изменения произойдут при нынешнем руководстве Ирана.