Внедрение модели "Программа в школе" в полном объеме планируется отложить

Как агентству LETA заявили в министерстве, в 2025/2026 учебном году планируется подготовиться к внедрению новой модели, предусмотрев дополнительное финансирование и повышение квалификации для ассистирующего персонала, укрепив руководство школ и продолжая работу с самоуправлениями по оптимизации сети школ. Также будут продолжены разработка и утверждение поправок к закону об образовании и соответствующих проектов правил.

В 2026/2027 учебном году модель в школах может быть внедрена на 90%, а еще через год реформа будет реализована в полном объеме.

На этой неделе МОН продолжит консультации с социальными партнерами, чтобы обсудить дальнейшее внедрение модели.

Поправки к закону об образовании, предусматривающие внедрение модели финансирования "Программа в школе", планируется подать на рассмотрение правительству до 13 мая.

Согласно новой модели, целевые дотации государства для оплаты труда учителей в полном объеме будут получать только те самоуправления, где сеть школ соответствует критериям численности учащихся, а недостающие средства должны будут выделить сами самоуправления.