Она сообщила, что поручила министру образования Даце Мелбарде срочно искать решения, чтобы таких ситуаций не возникало.

"Возможно, это потребует дополнительной перестройки, дополнительных ресурсов от самих школ, но, на мой взгляд, неприемлемо, когда у нас есть дети, которые девять лет учились в наших школах и не могут сдать экзамены хотя бы на 10%", - сказала Силиня.

По ее словам, министр образования и науки обязалась начать поиск решения этой проблемы, в том числе сделав доступнее и ассистентов в школе. Премьер не исключает, что и в будущем будут дети, которым порог в 10% доставит проблемы, однако нынешняя ситуация с несколькими сотнями детей, у которых есть проблемы с достижением этого порога, нельзя оценить как хорошую.

Как уже сообщалось, и в этом году для успешной сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах будет достаточно оценки не менее 10%, предусматривает решение правительства, принятое за неделю до начала централизованных экзаменов в 9-х классах.

Министерство образования и науки объясняет решение "заморозить" порог сдачи экзаменов в 9-х классах еще на один учебный год отсутствием механизмов поддержки - некоторые из них находятся только на стадии внедрения.

Учащиеся 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. На тот момент один из трех экзаменов провалил 881 школьник. Из тех, кто повторно сдавал экзамены в следующем году, 86,8% сдали экзамены, а 13,2% - нет.

В этом учебном году материалы 9-го класса повторно изучают 696 школьников, не сдавших один из государственных экзаменов в предыдущей экзаменационной сессии.

В сфере среднего образования пороговое значение для централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как и планировалось ранее.