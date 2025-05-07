В Риге вновь выступит группа "Каста"

Почти 25 лет назад "Каста" перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов.

Сегодня тексты "Касты" цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.

Группа "Каста" попала в список исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными.

"Сейчас "Каста" выступает вне России. Это, конечно, не то количество концертов, но атмосфера не менее горячая", - отмечают участники.

В отличие от ранее известных представителей рэп-музыки, которые лишь копировали западные образцы, "Каста" создала свой абсолютно уникальный, неповторимый стиль. Это прежде всего яркие и искренние в своем творчестве артисты, которые существенно раздвинули границы жанра.

"Каста" тесно связана с Латвией.

Например, такие клипы, как "Можно все", No lupam lasi, "Миллиард лет" , "Закрытый космос", "Метла", "Прёт", были сняты в Риге режиссером Виктором Вилксом.

"Каста" и рэпер Gustavo Фото: Jevgeny Luhnev

В 2020 году в композиции "Под солнцем затусим" прозвучал латышский язык. Оказалось, что это интересный микс с песней Раймонда Паулса.

Ранее участник группы "Каста" Шым (Михаил Епифанов) на YouTube-канале "Говорящие Головы" признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде) на музыку Маэстро.

"Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - с улыбкой рассказал тогда артист.

В итоге музыка Раймонда Паулса звучит на фоне, а русский текст чередуется с латышским.



Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv.