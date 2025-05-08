Госконтроль: в системе госуправления нет единой стратегии развития искусственного интеллекта

Госконтроль отмечает, что Латвия, как и другие страны мира, сталкивается с множеством вызовов на пути к тому, чтобы ИИ стал технологией, способствующей повышению эффективности повседневной работы госучреждений. Поэтому важно заложить прочную основу для целенаправленного, единого, скоординированного, безопасного и отвечающего интересам общества использования ИИ именно в тех сферах, где он может принести наибольшую пользу.

Как указала член совета Госконтроля Илзе Бадере, важно разработать единую стратегию развития ИИ в системе госуправления, определить четкую ответственность за координацию его внедрения, выработать общий подход к управлению рисками и безопасному использованию ИИ, а также обеспечить прозрачный учет вложенных средств и достигнутых результатов.

Анализ Госконтроля показал, что решения на базе ИИ уже внедряются в систему госуправления. Среди 83 участвовавших в опросе учреждений 17% указали, что активно используют решения ИИ, а еще 22% планируют внедрить их в ближайшее время.

В основном ИИ в учреждениях используется для перевода документов, поиска информации, анализа данных и обслуживания клиентов, включая виртуальных ассистентов.

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