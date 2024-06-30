Новое исследование показывает, что существует высокий спрос на профессионалов, необходимых для функционирования общества.

Согласно исследованию IT-компании Cvapp, в результате развития искусственного интеллекта, который, как ожидается, будет играть все более важную роль на рынке труда, в мире могут исчезнуть в общей сложности семь профессий.

Компания, которая также предлагает веб-инструменты для составления резюме и консультации по трудоустройству, сравнила предложения о работе, опубликованные на различных платформах, с данными исследования Международного валютного фонда (МВФ). Полученные данные и их сравнение были использованы для изучения изменений на рынке труда.