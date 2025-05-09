Арестован подозреваемый в нападении на водителя троллейбуса в Риге

Напомним, водитель 25-го троллейбуса получил травмы в результате нападения агрессивного пассажира. В соцсетях водитель рассказал, что троллейбус стоял в пробке на улице Бривибас и пассажиры начали спрашивать, не могут ли их высадить, но он отказался, так как это было бы небезопасно и вблизи не было остановки. Его отказ разозлил некоего молодого человека, который ударил его и потом убежал. Водителю потребовалась помощь медиков.

В Госполиции сообщили, что получили заявление о конфликте между пассажиром и водителем 25-го троллейбуса около 17:00 24 апреля. После инцидента нападавший покинул место происшествия, а пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

В полиции подчеркнули, что преступное поведение нападавшего нарушило работу предприятия Rīgas satiksme, а также задержало других пассажиров.

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Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Были получены записи камер видеонаблюдения и установлена личность предполагаемого преступника. После сбора достаточных доказательств полицейские нашли его и задержали 7 мая. Мужчина родился в 1987 году и ранее уже имел судимость.

В связи с инцидентом начат уголовный процесс по второй части статьи 231 Уголовного закона - за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или наглости, пренебрежении общепринятыми нормами поведения и нарушении покоя граждан, работы учреждений, предприятий или организаций (хулиганство), если это сопряжено с причинением кому-либо телесных повреждений. За подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

В настоящее время ожидаются результаты экспертизы, которая определит степень тяжести травм, нанесенных работнику Rīgas satiksme. По итогам экспертизы уголовное дело может быть переквалифицировано.

Подозреваемый заключен под стражу на время расследования.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.