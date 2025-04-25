В Риге агрессивный пассажир напал на водителя троллейбуса. Комментарий пострадавшего

В четверг, 24 апреля, в Риге серьезные травмы получил водитель 25-го троллейбуса, на которого напал агрессивный пассажир. Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, водителю потребовалась помощь медиков.
Предприятие благодарит пассажиров троллейбуса, которые оказали поддержку водителю до прибытия скорой помощи.
"Благодаря оперативным действиям полиции агрессивного пассажира удалось задержать. Мы также написали заявление, чтобы призвать виновного к ответственности", - сообщило Rīgas satiksme на платформе Х.
"Каждый наш сотрудник выполняет свою работу, и агрессия в их отношении недопустима. Призываем всех к взаимопониманию и уважению друг к другу", - отметили представители предприятия.
В Государственной полиции подтвердили, что получено заявление о том, что водителю троллейбуса были нанесены телесные повреждения.
Начат административный процесс в связи с намеренным причинением малозначительных телесных повреждений. Назначена экспертиза, ведется следствие.
Водитель троллейбуса в соцсетях написал, что троллейбус стоял в пробке на улице Бривибас, пока пассажиры не начали спрашивать, не могут ли их высадить. Принимая во внимание, что это было небезопасно и вблизи не было остановки, водитель отказал пассажирам.
Вскоре к нему подошел молодой человек и сказал, чтобы его выпустили, "иначе ему будет все равно и он ударит по лицу".
Водитель троллейбуса не успел отреагировать, так как сразу же получил удар в лицо, нападавший начал бить по кнопкам в троллейбусе и "выключил" его. После этого нападавший убежал.
Водитель также рассказал, что отправился на проверки, чтобы констатировать, нет ли сотрясения мозга. Кроме того, у него разбита бровь и сломаны очки.
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