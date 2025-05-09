ЧМ по хоккею начался с необычной ситуации: брат против брата

Чемпионат мира по хоккею 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, начался с уникального поединка: австрийский вратарь встретился на льду со своим братом, выступающим за сборную Финляндии.
Как сообщалось, финские хоккеисты одержали первую победу на турнире, обыграв на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме Австрию со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
Австрийский вратарь финского происхождения Ате Толванен отразил 26 из 28 бросков.
В свою очередь его брат Эли Толванен провел на площадке менее 20 минут, но не набрал очков.
В одном из эпизодов игры Эли вышел в атаку один на один с вратарем, но Ате выиграл эту братскую дуэль.
Видео: Матч Австрия - Финляндия
Ате на протяжении последних пяти сезонов подряд представлял команду Зальцбурга. Он получил австрийское гражданство и дебютировал на чемпионате мира.
26-летний Эли, который младше своего брата почти на пять лет, отыграл семь сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В этом сезоне он играл за "Сиэтл Кракен".
"Я финн, и я никогда не стану полностью австрийцем, но чем больше времени я там провожу, тем больше это место становится моим домом", - сказал Ате в интервью финскому медиа ltalehti.
При этом хоккеист еще не научился свободно говорить по-немецки. Сообщается, что процесс получения гражданства оказался простым, поскольку формальности взяла на себя Австрийская хоккейная ассоциация.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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