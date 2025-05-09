ЧМ по хоккею начался с необычной ситуации: брат против брата

Как сообщалось, финские хоккеисты одержали первую победу на турнире, обыграв на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме Австрию со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

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Австрийский вратарь финского происхождения Ате Толванен отразил 26 из 28 бросков.

В свою очередь его брат Эли Толванен провел на площадке менее 20 минут, но не набрал очков.

В одном из эпизодов игры Эли вышел в атаку один на один с вратарем, но Ате выиграл эту братскую дуэль.

Видео: Матч Австрия - Финляндия

Ате на протяжении последних пяти сезонов подряд представлял команду Зальцбурга. Он получил австрийское гражданство и дебютировал на чемпионате мира.

26-летний Эли, который младше своего брата почти на пять лет, отыграл семь сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В этом сезоне он играл за "Сиэтл Кракен".

"Я финн, и я никогда не стану полностью австрийцем, но чем больше времени я там провожу, тем больше это место становится моим домом", - сказал Ате в интервью финскому медиа ltalehti.

При этом хоккеист еще не научился свободно говорить по-немецки. Сообщается, что процесс получения гражданства оказался простым, поскольку формальности взяла на себя Австрийская хоккейная ассоциация.

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