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Сборная Латвии дозаявила на ЧМ еще четырех игроков; Шилова больше не ждут

Оскар Батня
Оскар Батня Фото: Edijs Pālens/LETA

В стартовую заявку сборной Латвии на чемпионат мира 2025 года внесены еще четыре хоккеиста, сообщает агентство LETA.

Таким образом, в данный момент в заявке 21 игрок - два вратаря, семь защитников и 12 нападающих.

Последними в заявку были включены защитник Кристиан Рубин и нападающие Томс Андерсонс, Оскар Батня и Мартинс Лавиньш.

Из игроков, которые отправились с командой в Швецию, вне заявки пока остались вратарь Марекч Митенс, защитник Микс Туманов, а также нападающие Феликс Гаварс и Филипп Брунцис.

В этом году ряды сборной не пополнит лучший вратарь и MVP чемпионата мира 2023 года Артур Шилов, который прошедшей ночью помог клубу "Абботсфорд Кэнакс" впервые в истории выйти в третий круг плей-офф АХЛ или Кубка Колдера.

Третий круг до трех побед начнется только в следующую пятницу, и самое быстрое он может завершиться 21 мая.

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Первый матч сборная Латвии проведет в Стокгольме в субботу в 21:20 - подопечным Харийса Витолиньша предстоит встреча с Францией.

После матча с французами сборная Латвии в воскресенье в 17 часов сыграет с Канадой, затем 13 мая в 17:20 со Словенией, еще два дня спустя в 21:20 - со Швецией, 17 мая в 12:20 - с Финляндией, 18 мая в 21:20 - со Словакией, а последний матч группового этапа команда проведет 20 мая в 13:20 против Австрии.

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Во второй группе в Хернинге сыграют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

Заявка сборной Латвии на чемпионат мира:

вратари - Густав Давис Григалс, Кристерс Гулдевскис;

защитники - Маркус Комулс, Оскар Цибульскис, Ралфс Фрейбергс, Кристап Зиле, Роберт Мамчицс, Янис Якс, Кристиан Рубинс

нападающие - Данс Лочмелис, Глеб Прохоренков, Рихард Букартс, Каспар Даугавиньш, Мартиньш Дзиеркалс, Рудольф Балцерс, Эдуард Тралмакс, Анри Равинскис, Харальд Эгле, Мартинс Лавиньш, Томс Андерсонс, Оскар Батня.

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