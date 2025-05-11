Почему мясо дорожает и стоит ли ждать стабилизации цен

Он отметил, что спрос на качественное мясо в Европе остается высоким. "На безопасное мясо. Если в нескольких странах не осталось яиц, из которых выводить цыплят, то и цены растут", - добавил Лапиньш.

Еще более сильный рост цен наблюдается на говядину. За год ее закупочная стоимость выросла на 40%, указали в компании Cēsu gaļas kombināts.

Руководитель предприятия Иева Питеронока-Кришане подчеркнула, что рост цен связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота в мире, увеличением производственных затрат, неопределенной политикой в рамках европейского "зелёного курса", а также с климатическими изменениями.

"Например, летом 2023 года было очень сухо и жарко, и фермеры уже в начале лета понимали, что не смогут заготовить достаточное количество кормов на зиму. Поэтому осенью на убой отправили гораздо больше молодняка, чем в другие годы", - пояснила Питеронока-Кришане.

"В целом, спрос сейчас значительно превышает предложение на рынке", - добавила она.

Кроме того, как и на рынок куриного мяса, на отрасль говядины влияют болезни - особенно ящур. При его обнаружении необходимо уничтожить все стадо. Хотя в Латвии вспышек не зафиксировано, в разных странах ЕС это заболевание уже вызвало серьезные проблемы в этом году.

По словам производителей, пока что снижение потребления из-за роста цен не наблюдается - ни на внутреннем рынке, ни на экспортных направлениях, куда уходит абсолютное большинство производимой в Латвии говядины. Питеронока-Кришане прогнозирует, что снижение цен в этом сегменте маловероятно.

"Компании по переработке и торговле надеются хотя бы на стабилизацию цен, потому что это сделает рынок и ценовые тенденции более управляемыми. Но пока нет никаких сигналов ни к стабилизации, ни к снижению цен. Так что остается надеяться только на стабилизацию", — признала Питеронока-Кришане, согласившись, что мясо дешевле не станет.

Что касается цен на свинину, они, как правило, носят сезонный характер - стоимость обычно падает зимой и растет в теплое время года с началом сезона гриля.