Почему мясо дорожает и стоит ли ждать стабилизации цен

Цены в Латвии продолжают расти, особенно быстро - на продукты питания. Значительно подорожало и мясо. Каковы причины этого роста и чего ожидать в будущем? Об этом сообщает портал lsm.lv.
Если смотреть на ситуацию в годовом разрезе - с марта прошлого года до марта текущего, по данным последней доступной статистики, потребительские цены на все товарные группы выросли на 3,3%.
В частности, цены на продукты питания увеличились почти на 6%, а на все виды мяса и мясной продукции - на 4,3%.
Однако при более глубоком анализе видно, что рост цен происходит неравномерно.
Например, цена на свинину за год даже снизилась, тогда как значительный рост отмечен на курятину и говядину - соответственно на 11,5% и 14,2%. Производители отмечают, что закупочные цены на свежее мясо выросли еще больше.
Рост цен резко ускорился в начале этого года из-за распространения различных заболеваний в Европе. К примеру, закупочная цена на свежее куриное мясо в этом году выросла на 20%.
"Прогнозы таковы, что это все продолжится минимум до конца года, а может и дольше. Наибольшее влияние идет именно из Польши, где более 30% кур-несушек были уничтожены из-за птичьего гриппа. Есть еще такое заболевание, как болезнь Ньюкасла", - сообщил член правления AS Maag Latvija Хейно Лапиньш.
Он отметил, что спрос на качественное мясо в Европе остается высоким. "На безопасное мясо. Если в нескольких странах не осталось яиц, из которых выводить цыплят, то и цены растут", - добавил Лапиньш.
Еще более сильный рост цен наблюдается на говядину. За год ее закупочная стоимость выросла на 40%, указали в компании Cēsu gaļas kombināts.
Руководитель предприятия Иева Питеронока-Кришане подчеркнула, что рост цен связан с сокращением поголовья крупного рогатого скота в мире, увеличением производственных затрат, неопределенной политикой в рамках европейского "зелёного курса", а также с климатическими изменениями.
"Например, летом 2023 года было очень сухо и жарко, и фермеры уже в начале лета понимали, что не смогут заготовить достаточное количество кормов на зиму. Поэтому осенью на убой отправили гораздо больше молодняка, чем в другие годы", - пояснила Питеронока-Кришане.
"В целом, спрос сейчас значительно превышает предложение на рынке", - добавила она.
Кроме того, как и на рынок куриного мяса, на отрасль говядины влияют болезни - особенно ящур. При его обнаружении необходимо уничтожить все стадо. Хотя в Латвии вспышек не зафиксировано, в разных странах ЕС это заболевание уже вызвало серьезные проблемы в этом году.
По словам производителей, пока что снижение потребления из-за роста цен не наблюдается - ни на внутреннем рынке, ни на экспортных направлениях, куда уходит абсолютное большинство производимой в Латвии говядины. Питеронока-Кришане прогнозирует, что снижение цен в этом сегменте маловероятно.
"Компании по переработке и торговле надеются хотя бы на стабилизацию цен, потому что это сделает рынок и ценовые тенденции более управляемыми. Но пока нет никаких сигналов ни к стабилизации, ни к снижению цен. Так что остается надеяться только на стабилизацию", — признала Питеронока-Кришане, согласившись, что мясо дешевле не станет.
Что касается цен на свинину, они, как правило, носят сезонный характер - стоимость обычно падает зимой и растет в теплое время года с началом сезона гриля.
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