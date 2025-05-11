Фото и видео Даугавиньш: хоккейные боги дали нам нужные моменты

В субботу латвийские хоккеисты в Стокгольме в первом матче чемпионата мира со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) обыграли Францию. Несмотря на то, что победа была одержана с серьезным преимуществом в счете, три очка достались нелегко.

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"Нам никогда не бывает легко. Был шок, когда пропустили, и началась паника. Однако знали, что своей игрой мы можем оказать на них давление. Были до конца терпеливы, и хоккейные боги дали нам нужные моменты", - сказал Даугавиньш.

"Французы всегда играют активно и бьются до конца, они быстрые и техничные. Однако тактически мы были впереди", - отметил нападающий.

Уже в воскресенье, менее суток спустя, сборной Латвии предстоит встретиться с Канадой. Даугавиньш отметил, что именно из-за напряженного графика во время подготовки большое внимание уделялось физической подготовке.

"Средний возраст у нас низкий, поэтому надеюсь, что будет хорошо", - сказал капитан.

В подгруппе А у Швеции в двух матчах три очка, у набравших по три очка Канады, Финляндии и Латвии сыграно по одному матчу, две игры без набранных очков провела Австрия, по одной игре сыграли Франция, Словения и Словакия.

Чемпионат мира закончится 25 мая. В Хернинге пройдут матчи группы В и два четвертьфинальных матча, а в Стокгольме кроме матчей группы А будут проведены два четвертьфинала, полуфинальные матчи и игры за медали.