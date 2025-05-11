Фото, Видео Фанаты на Домской площади активно поддерживали сборную Латвии

До 25 мая на Домской площади в Риге будут транслироваться в общей сложности 34 игры.

Площадь была обустроена для общественного просмотра трансляций: установлены скамейки и большой экран.

Видео: хоккейные фанаты поддерживают сборную Латвии на Домской площади

Накануне сборная Латвии начала турнир с победы 4:1 над Францией, тогда как канадцы уверенно обыграли Словению со счетом 4:0.

Следующий матч латвийские хоккеисты проведут во вторник в 17:20 против Словении, на следующий день в 21:20 - со сборной Швециии.

В субботу в 13:20 предстоит матч с Финляндией, 18 мая в 21:20 - с командой Словакии, а заключительная игра в группе состоится 20 мая в 13:20 против сборной Австрии.

В Стокгольме проходят матчи команд Латвии, Франции, Канады, Словении, Швеции, Финляндии, Словакии и Австрии. В Хернинге играют сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.

В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, которая в финале победила Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали достались Швеции, одолевшей Канаду - 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".