Уголовное дело против врачей BKUS в связи со смертью ребенка от дифтерии закрыто

Государственная полиция прекратила уголовное производство в отношении действий медицинского персонала Детской клинической университетской больницы (BKUS) при лечении ребенка, который не был вакцинирован от дифтерии и скончался от этой болезни, сообщили агентству LETA в полиции.
Полиция возбудила уголовное дело в сентябре прошлого года после жалобы матери погибшего ребенка.
Уголовное производство, в рамках которого рассматривался вопрос о том, действовали ли работники BKUS небрежно и без соблюдения процессуальных норм, было закрыто, поскольку не было установлено состава преступления, заявили в Госполиции.
В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела против родителей умершего мальчика, которые забрали из больницы двух других своих детей, болевших дифтерией.
Как ранее сообщалось, 16 сентября 2024 года от дифтерии скончался четырехлетний мальчик. Он не был привит от этой болезни. Позже полиция задержала родителей ребенка за то, что они забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и заболели дифтерией.
В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение. Оба родителя являются подозреваемыми по этому делу.
Сообщалось также, что после смерти мальчика внимание было привлечено к действиям врача Эдгара Медниса, когда он фактически обвинил врачей Детской больницы в смерти ребенка.
Эти заявления в адрес медиков вызвали возмущение у части общественности и резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.
LĀB также осудило эти высказывания. Помимо обсуждения вопроса о сертификатах Медниса, руководство общества обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания врача в социальных сетях языком ненависти. Госполиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса, указав, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании.
LĀB аннулировало медицинские сертификаты Медниса, но он оспаривает это решение.
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