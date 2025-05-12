Уголовное дело против врачей BKUS в связи со смертью ребенка от дифтерии закрыто

Полиция возбудила уголовное дело в сентябре прошлого года после жалобы матери погибшего ребенка.

Уголовное производство, в рамках которого рассматривался вопрос о том, действовали ли работники BKUS небрежно и без соблюдения процессуальных норм, было закрыто, поскольку не было установлено состава преступления, заявили в Госполиции.

В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела против родителей умершего мальчика, которые забрали из больницы двух других своих детей, болевших дифтерией.

Как ранее сообщалось, 16 сентября 2024 года от дифтерии скончался четырехлетний мальчик. Он не был привит от этой болезни. Позже полиция задержала родителей ребенка за то, что они забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и заболели дифтерией.