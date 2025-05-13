Известно, сколько будут стоить билеты на Праздник песни и танца школьной молодежи

По оценкам организаторов мероприятия, поступления в бюджет от продажи билетов планируются в размере двух миллионов евро. Вырученные средства пойдут на покрытие расходов на организацию фестиваля, включая аренду площадки, техническое обеспечение и сценографию.

В свою очередь, доход от сдачи в аренду торговых площадей в местах проведения мероприятий может достичь 90 000 евро.

Напомним, пока неясно, какая компания будет заниматься продажей билетов на Праздник песни и танца школьной молодежи.

Biļešu Serviss и Biļešu Paradīze подали заявки на участие в конкурсе по продаже билетов. Закупочная комиссия Государственного агентства развития образования (VIAA) в середине апреля приняла решение доверить продажу билетов Biļešu Paradīze. Это решение было оспорено в IUB компанией Biļešu Serviss.

Заседание IUB запланировано на среду, 14 мая, через три недели после получения жалобы. В то же время организаторы фестиваля заявили, что они "полностью готовы технически" к началу продажи билетов, а после решения IUB потребуется "пара дней" для внесения необходимой информации в систему.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena, по данным на последний день регистрации, 11 мая, в XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи примут участие более 37 500 человек - 33 630 детей и молодых людей, 1460 руководителей коллективов и 2460 сопровождающих лиц со всей Латвии.

Наибольшее количество участников составляют хоры и коллективы народных танцев.