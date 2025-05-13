Известно, сколько будут стоить билеты на Праздник песни и танца школьной молодежи

Билеты на предстоящий XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи, который состоится в июле, будут стоить от семи до 45 евро в зависимости от места проведения и типа мероприятия, предусматривают утвержденные правительством правила цен на билеты, сообщает агентство LETA.
Самые дорогие билеты ожидаются на заключительный концерт Te-aust на Большой эстраде Межапарка и на два концерта народного танца Es atvēru Laimas dārzu на стадионе "Даугава".
За одну покупку покупатель сможет приобрести билеты на несколько праздничных мероприятий - до восьми билетов на каждое мероприятие.
Предусмотрена скидка 15% на покупку билетов при предъявлении "Карты почетной семьи", для инвалидов I, II или III группы при предъявлении соответствующего удостоверения, а также для политически репрессированных лиц.
95% билетов будут доступны в открытой продаже, 3% билетов планируется реализовать по предварительному бронированию самоуправлениям и в других случаях, предусмотренных правилами бронирования билетов на праздник и выдачи приглашений.
Билеты по предварительной резервации будут доступны только на заключительный концерт Te-aust на Большой эстраде Межапарка и на два концерта народного танца Es atvēru Laimas dārzu на стадионе "Даугава". Предварительное бронирование билетов для участников праздника не планируется.
До 2% от общего количества мест на праздничных мероприятиях предусмотрено под приглашения.
Утвержденные правила предусматривают установление платы за торговые площади для традиционного и современного рынка ремесел в Верманском саду и Межапарке, а также за аренду других торговых площадей. Цена договора для каждой точки продаж будет определяться согласно смете.
По оценкам организаторов мероприятия, поступления в бюджет от продажи билетов планируются в размере двух миллионов евро. Вырученные средства пойдут на покрытие расходов на организацию фестиваля, включая аренду площадки, техническое обеспечение и сценографию.
В свою очередь, доход от сдачи в аренду торговых площадей в местах проведения мероприятий может достичь 90 000 евро.
Напомним, пока неясно, какая компания будет заниматься продажей билетов на Праздник песни и танца школьной молодежи.
Biļešu Serviss и Biļešu Paradīze подали заявки на участие в конкурсе по продаже билетов. Закупочная комиссия Государственного агентства развития образования (VIAA) в середине апреля приняла решение доверить продажу билетов Biļešu Paradīze. Это решение было оспорено в IUB компанией Biļešu Serviss.
Заседание IUB запланировано на среду, 14 мая, через три недели после получения жалобы. В то же время организаторы фестиваля заявили, что они "полностью готовы технически" к началу продажи билетов, а после решения IUB потребуется "пара дней" для внесения необходимой информации в систему.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena, по данным на последний день регистрации, 11 мая, в XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи примут участие более 37 500 человек - 33 630 детей и молодых людей, 1460 руководителей коллективов и 2460 сопровождающих лиц со всей Латвии.
Наибольшее количество участников составляют хоры и коллективы народных танцев.
В смотрах-конкурсах мастерства, проведенных в 2025 году, для участия в совместных репертуарных концертах праздника было выдвинуто 100% хоров, 96% коллективов народных танцев, 86% ансамблей кокле, 100% фольклорных коллективов и 100% ансамблей аккордеонистов.
Все коллективы, не выдвинутые на участие в общих концертах, приглашены выступить на центральной площадке фестиваля - в Верманском саду, где в течение недели можно будет насладиться праздничной атмосферой и радостью.
Наиболее представленным культурно-историческим регионом на XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи станет Видземе - 681 коллектив. Ожидается участие 279 коллективов из Курземе, 240 из Латгале, 165 из Земгале и 52 из Селии.
Диаспору будут представлять 17 коллективов из Австралии, Германии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Италии, Швейцарии, Испании, Люксембурга, Бельгии, Франции и Нидерландов.
Ригу будут представлять 448 коллективов и около 10 000 участников, более 1000 участников будет от Огрского, Валмиерского, Бауского, Цесисского краев, Елгавы, Тукумского, Мадонского краев и Лиепаи.
30 945 участников представляют один коллектив, в то время как 2685 детей и молодых людей заняты в нескольких коллективах.
XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи пройдет с 5 по 13 июля.
Во время праздника в Риге предусмотрено более 30 мероприятий на более чем 15 площадках - на Большой эстраде Межапарка, стадионе "Даугава", в Xiaomi Arēna, в Международном выставочном центре на Кипсале, театре "Дайлес", Дворце культуры VEF, Латвийском этнографическом музее под открытым небом, на площади Бривибас, в Верманском саду и других местах.
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