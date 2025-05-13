Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах, которые сам же Путин и предложил, однако Москва до сих пор не ответила, кто будет представлять Россию на этих переговорах.

Каллас назвала возможные переговоры между Путиным и Зеленским положительным шагом, но выразила мнение, что российский диктатор не осмелится в них участвовать.

"Прошло более двух месяцев с тех пор, как Украина согласилась на безусловное перемирие. (…) Россия явно ведет игры, пытаясь выиграть время, надеясь, что оно сыграет ей на руку. Мы не увидели ни одного доброго жеста или позитивного сигнала с их стороны", - подчеркнула представитель ЕС.

Киев сегодня, 13 мая, заявил, что неявка Путина станет явным сигналом того, что Москва всерьез не думает о мире.

"Если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", - говорится в заявлении, опубликованном Офисом президента Украины.