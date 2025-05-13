Глава офиса президента Украины рассказал, что будет, если Путин не приедет в Стамбул

Зеленский призвал Путина лично принять участие в прямых переговорах между Россией и Украиной, которые ранее сам же российский диктатор и предложил, однако Москва уже второй день подряд отказывается реагировать на этот призыв.

"Я считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", - говорится в заявлении, опубликованном Офисом президента Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во вторник, 13 мая, не смог сказать, кто будет представлять Россию на переговорах.

"Российская сторона продолжает подготовку к переговорам, запланированным на четверг. Это все, что мы можем сейчас сказать. В данный момент мы не планируем давать более подробные комментарии",- сказал Песков журналистам.

На вопрос, может ли он назвать состав российской делегации на переговорах, Песков ответил: "Как только президент сочтет нужным, мы это объявим".

Зеленский подтвердил, что в четверг, 15 мая, будет в Стамбуле и готов к прямым переговорам с Путиным.

Также президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с визитом на Ближнем Востоке, допустил, что в четверг может отправиться в Турцию и принять участие в мирных переговорах между Россией и Украиной - если они действительно состоятся.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник подтвердил, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем другим из представителей России, кроме Путина.