Игрок сборной Латвии о матче со Словенией: начало было нервозным

Во вторник, 13 мая, в Стокгольме сборная Латвии по хоккею в третьем матче чемпионата мира обыграла Словению со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0), одержав вторую победу на турнире. Четыре из пяти шайб латвийцы забросили в середине второго периода за пять минут.

"Начало было нервозным. Хотя мы контролировали игру и шайбу, бросков по воротам почти не было. Гол словенцев нас разбудил - мы начали лучше взаимодействовать и шли на ворота. Это и сказалось на результате второго периода", - сказал Андерсонс, подчеркнув, что, оказавшись в роли догоняющих, команда не почувствовала давления.

В этом матче Андерсонс отдал две результативные передачи из-за ворот, ассистировав при голах Кристиана Рубинса и Мартиньша Дзиеркалса.

"Невозможно все спланировать. Есть химия с партнерами по звену - они отличные игроки, и их легко найти на площадке. Также важна техника, чтобы реализовать моменты, и сегодня у нас это получилось", - подвел итог Андерсонс.

В группе A лидирует Швеция с девятью очками после трех игр. По шесть очков набрали Канада и Латвия, Финляндия имеет пять очков, Словакия - четыре, Австрия - два, Франция - одно, а Словения пока остается без очков.

Латвия начала турнир с победы над Францией (4:1), затем проиграла Канаде (1:7). Словения уступила Канаде (0:4) и Словакии (1:3).

В чемпионате участвуют 16 команд, которые разделены на две группы по восемь. Каждая команда сыграет с остальными в группе по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали. По одной слабейшей команде из каждой группы покинут элитный дивизион, уступив место Великобритании и Италии в следующем году.