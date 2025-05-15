Играть за сборную - это дело сердца, подчеркул Аболс

Приехать на чемпионат мира, когда он уже в полном разгаре, - это очень необычно, - сказал в четверг, 15 мая, в разговоре с журналистами форвард Родриго Аболс, присоединившийся к сборной Латвии по хоккею после общей фотосессии и тренировки.
Аболс на семи из восьми своих предыдущих чемпионатов был с командой от первого до последнего матча. Однако этот сезон он провел в Северной Америке, где выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" и его фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (AHL) - "Лихай Вэлли Фантомс" из Аллентауна.
Как рассказал Аболс в беседе с латвийскими СМИ, перелет из Северной Америки прошел успешно, удалось даже поспать, поскольку рейс был ночным по американскому времени. Тем не менее, все еще ощущается смена часового пояса, поэтому тренировка была необходима.
"Часовые пояса, большие площадки - нужно подготовить тело к немного другому хоккею. Играть за сборную - это дело сердца. Меня никто не заставляет, я еду с огромной радостью", - сказал Аболс после тренировки, в которой вместе с ним участвовал только еще не заявленный на турнир защитник Микс Туманов.
Аболс сообщил, что в последние три дня не выходил на лед, поскольку на работе нужно было уладить формальности, собрать вещи и отправиться в дорогу.
Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий на этой неделе продлил контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз" еще на один сезон.
"В целом сезон был вполне хороший. Скажем так - он был не плохой. Но было ощущение, что я кое-что "оставил на столе", так что надеюсь, в следующем году смогу это реализовать", - рассказал Аболс о прошедшем сезоне.
Возвращаясь к сборной, Аболс отметил, что кое-что из матчей Латвии он видел, но целые игры - нет. Также он сразу после окончания клубного сезона связался с товарищами по сборной и в курсе происходящего.
Центральный нападающий пока не знает, с кем будет играть в одном звене, но ранее это успешно удавалось с Рудольфом Балцерсом и Каспаром Даугавиньшем.
"Мы - три игрока разного типа, которые дополняют друг друга. Балцерс больше как плеймейкер: может сам обыграть, может вывести нас на бросковую позицию. Я стараюсь уравновешивать все в центре, а Даугавиньш со своим опытом, мастерством и хладнокровием может завершать голевые моменты", - пояснил хоккеист.
По словам Аболса, в этом звене каждый дополняет другого, и это дает результат. Поэтому он выразил надежду, что такое сочетание сохранится и в этом году.
Как уже сообщалось, в первой игре чемпионата мира сборная Латвии в субботу обыграла команду Франции со счетом 4:1, затем проиграла Канаде 1:7, победила Словению 5:2 и уступила хозяйке турнира Швеции - 0:6.
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