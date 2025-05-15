Играть за сборную - это дело сердца, подчеркул Аболс

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий на этой неделе продлил контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз" еще на один сезон.

"В целом сезон был вполне хороший. Скажем так - он был не плохой. Но было ощущение, что я кое-что "оставил на столе", так что надеюсь, в следующем году смогу это реализовать", - рассказал Аболс о прошедшем сезоне.

Возвращаясь к сборной, Аболс отметил, что кое-что из матчей Латвии он видел, но целые игры - нет. Также он сразу после окончания клубного сезона связался с товарищами по сборной и в курсе происходящего.

Центральный нападающий пока не знает, с кем будет играть в одном звене, но ранее это успешно удавалось с Рудольфом Балцерсом и Каспаром Даугавиньшем.

"Мы - три игрока разного типа, которые дополняют друг друга. Балцерс больше как плеймейкер: может сам обыграть, может вывести нас на бросковую позицию. Я стараюсь уравновешивать все в центре, а Даугавиньш со своим опытом, мастерством и хладнокровием может завершать голевые моменты", - пояснил хоккеист.

По словам Аболса, в этом звене каждый дополняет другого, и это дает результат. Поэтому он выразил надежду, что такое сочетание сохранится и в этом году.

Как уже сообщалось, в первой игре чемпионата мира сборная Латвии в субботу обыграла команду Франции со счетом 4:1, затем проиграла Канаде 1:7, победила Словению 5:2 и уступила хозяйке турнира Швеции - 0:6.